Segment B : un terrain de jeu très disputé chez les flottes

Les best-sellers

Renault Clio V : Meilleure vente du marché BtoB avec 24 168 immatriculations recensées depuis le début de l’année 2025, la cinquième génération de la Renault Clio est commercialisée depuis 2019, puis a été restylée en 2023. La citadine au losange est actuellement proposée dans un vaste choix de motorisations, allant de l’hybride à l’essence, tout en passant par le diesel et le GPL. Dans sa version essence de 65 ch, la Clio voit son prix débuter à 16 900 euros. Ses tarifs grimpent ensuite à 18 000 euros pour la motorisation GPL de 100 ch, puis à 19 900 euros pour le diesel de 100 ch, tandis que le ticket d’entrée de la version full hybrid E-Tech de 145 ch est fixé à 24 500 euros.

Peugeot 208 : Lancée en 2019, la Peugeot 208 a également bénéficié d’un restylage en 2023. À fin septembre 2025, elle termine à la deuxième place des meilleures ventes chez les flottes, avec 15 536 mises à la route. Comme sa rivale de chez Renault, la Peugeot 208 bénéficie d’une large gamme de motorisations, grâce à sa plateforme multi-énergie. Elle est ainsi d’abord disponible en essence de 100 ch et en mild hybrid de 110 ch, respectivement proposées à partir de 21 500 et 23 900 euros. Mais elle existe aussi en versions 100 % électriques de 136 ou 156 ch, pour une autonomie maximale de 433 km en cycle WLTP. Ici, les tarifs oscillent entre 28 100 et 35 500 euros selon la puissance choisie.

Citroën C3 : La quatrième génération de la Citroën C3 est quant à elle commercialisée depuis 2024. Elle complète le podium des meilleures ventes BtoB grâce à ses 7 630 unités écoulées. À l’instar de la Peugeot 208, elle repose sur une plateforme multi-énergie du groupe Stellantis et propose donc les mêmes motorisations que la citadine au lion. La version essence de 100 ch est disponible à partir de 15 850 euros, quand la mild hybrid de 110 ch débute à 21 550 euros. Les motorisations 100 % électriques de 113 ch sont affichées à partir de 19 990 euros pour la version à 213 km d’autonomie, tandis que celle capable de réaliser jusqu’à 320 km entre deux recharges est facturée à partir de 23 300 euros. Pour les professionnels, il existe également une Citroën ë-C3 Société Van, dans une déclinaison deux places à TVA récupérable, bénéficiant d’une homologation N1. Celle-ci est donc proposée à partir de 18 025 euros HT.

Les outsiders

Toyota Yaris : La quatrième génération de la Toyota Yaris se vend très bien chez les particuliers, mais aussi chez les professionnels. La preuve, la citadine japonaise s’est écoulée à 5 466 exemplaires sur les canaux BtoB à fin septembre 2025. Appréciée pour sa motorisation hybride, la Toyota Yaris n’est aujourd’hui uniquement proposée qu’avec cette technologie. D’abord commercialisée avec une version de 116 ch, elle s’est depuis déclinée en une nouvelle proposition de 130 ch. La première débute à 24 600 euros, tandis que la seconde affiche un ticket d’entrée fixé à 30 100 euros.

Renault 5 E-Tech : Lancée en octobre 2024, la Renault 5 E-Tech est la voiture 100 % électrique du segment B la plus vendue sur le marché BtoB, avec 3 303 unités sur les neuf premiers mois de l’année 2025. Disponible depuis peu, sa version quelque peu dépouillée, vendue à partir de 24 990 euros, associe un moteur de 95 ch à une batterie de 40 kWh, lui permettant de parcourir jusqu’à 312 km entre deux recharges. Avec le moteur de 120 ch et la même petite batterie, son tarif grimpe à 27 990 euros. Enfin, pour la version avec la plus grosse batterie de 52 kWh et le moteur de 150 ch, il faudra débourser un minimum de 31 490 euros.

Les nouveautés

Renault Clio 6 : Attendue dans les concessions françaises en fin d’année 2025, la sixième génération marque une véritable rupture avec la mouture précédente. Si le design évolue en profondeur, les motorisations subissent également quelques changements. À commencer par la disparition des versions 100 % thermiques, aussi bien en essence qu’en diesel. La future citadine au losange sera en effet disponible dans un premier temps en motorisations hybride 1,8 E-Tech de 160 ch et microhybride de 115 ch. Une version GPL de cette dernière mécanique développant 120 ch arrivera dans un second temps. Pour l’heure, les prix n’ont pas encore été communiqués.

Volkswagen ID. Polo : Initialement appelée ID. 2, celle qui prendra finalement le nom de Volkswagen ID. Polo sera commercialisée en France à partir de fin 2026. Très peu d’informations sont pour l’instant connues à son sujet et elle n’a été présentée qu’en livrée camouflage. Mais on sait néanmoins que la future citadine 100 % électrique reposera sur la nouvelle plateforme MEB+ du groupe Volkswagen.

Les meilleures ventes du segment B sur le marché BtoB de janvier à septembre 2025 :