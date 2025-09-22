Nicolas Leveque promu responsable BtoB de Peugeot France

Publié le 22 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Nicolas Leveque prend la responsabilité du département BtoB de Peugeot France. Il aura désormais pour principale mission de renforcer la présence de la marque au lion sur le marché des entreprises.

Nicolas Leveque est le nouveau responsable BtoB de Peugeot France. ©LinkedIn-Nicolas Leveque

Nicolas Leveque est le nouveau responsable BtoB de Peugeot France. Sous la direction de Lionel Ehrhard, patron de la marque en France, il aura notamment pour mission de renforcer la présence de Peugeot sur le marché des entreprises. Peugeot dévoile ses modèles éligibles au leasing social 2025 "Je tiens à remercier Lionel Ehrhard pour sa confiance et son accompagnement, ainsi que l’ensemble des équipes Stellantis qui m’ont permis d’évoluer au sein d’un environnement aussi riche et stimulant. Je suis impatient de poursuivre cette aventure collective aux côtés de la team Peugeot France, avec enthousiasme et détermination", a déclaré sur LinkedIn le principal intéressé en réaction à sa nomination. Nicolas Leveque a effectué l’essentiel de sa carrière chez Peugeot, débutant comme conseiller commercial en 1997 pour gravir ensuite un à un les différents échelons. Il a ensuite successivement été conseiller commercial BtoB chez Peugeot Entreprises de 2002 à 2005, chef des ventes particuliers chez PSA Retail de 2006 à 2009, chef des ventes chez Peugeot Retail Business de 2010 à 2015, responsable des comptes clés de Peugeot de 2015 à 2018, puis responsable des ventes grands comptes et loueurs pour le groupe PSA. Stellantis, l’heure du mea culpa et de la reconquête du marché des flottes En 2022, il a également occupé le poste de responsable des ventes sociétés d’Opel France, avant de devenir responsable des ventes marchands et sourcing VO chez Stellantis.

