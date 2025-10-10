Le voyagiste Salaün accélère sa transition vers l’électrique

Publié le 10 octobre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ < 1 min de lecture

Le groupe Salaün annonce l’arrivée d’une nouvelle flotte de 24 véhicules 100 % électriques, composée de Peugeot e-2008 et e-3008, accompagnée de 14 bornes de recharge. L’entreprise bretonne se rapproche ainsi de son objectif d’électrifier l’ensemble de sa flotte d’ici à 2028.

À gauche, Alain Nedelec, président du groupe Nedelec (distributeur Peugeot), et à droite, Michel Salaün, président du groupe Salaün. ©Groupe Salaün

Le groupe Salaün franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone. L’entreprise bretonne, qui détient un réseau de 155 agences de voyages en France et en Belgique, annonce en effet l’arrivée d’une nouvelle flotte de 24 véhicules 100 % électriques, destinés aux cadres et aux commerciaux. Réalisée en partenariat par le groupe Nedelec, cette livraison comprend quinze Peugeot e-2008 et neuf Peugeot e-3008. Ces véhicules s’accompagnent également de 14 bornes de recharge installées sur les sites de Pont-de-Buis (29) et Châteaulin (29), alors que le groupe n’en comptait que quatre précédemment. Socotec vise le 100 % électrique pour 2028 Engagé depuis 2016 dans une démarche de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, le groupe Salaün s’est donné l’objectif d’atteindre 100 % de véhicules électriques au sein de sa flotte d’ici à 2028. "Réduire notre impact environnemental est une priorité. La modernisation de notre flotte s’inscrit dans une trajectoire logique et vertueuse, au service de nos clients, de nos collaborateurs et de nos territoires", a réagi Michel Salaün, président du groupe éponyme.

