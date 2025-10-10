Le voyagiste Salaün accélère sa transition vers l’électrique
Publié le 10 octobre 2025
Le groupe Salaün franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone. L’entreprise bretonne, qui détient un réseau de 155 agences de voyages en France et en Belgique, annonce en effet l’arrivée d’une nouvelle flotte de 24 véhicules 100 % électriques, destinés aux cadres et aux commerciaux.
Réalisée en partenariat par le groupe Nedelec, cette livraison comprend quinze Peugeot e-2008 et neuf Peugeot e-3008. Ces véhicules s’accompagnent également de 14 bornes de recharge installées sur les sites de Pont-de-Buis (29) et Châteaulin (29), alors que le groupe n’en comptait que quatre précédemment.
Engagé depuis 2016 dans une démarche de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, le groupe Salaün s’est donné l’objectif d’atteindre 100 % de véhicules électriques au sein de sa flotte d’ici à 2028.
"Réduire notre impact environnemental est une priorité. La modernisation de notre flotte s’inscrit dans une trajectoire logique et vertueuse, au service de nos clients, de nos collaborateurs et de nos territoires", a réagi Michel Salaün, président du groupe éponyme.
