Le groupe GCK renaît de ses cendres

Après la décision judiciaire de mettre un terme à l'aventure du groupe d'ingénierie, GCK resurgit sous une nouvelle organisation. Le rétrofit électrique de véhicules lourds et les autres activités ont encore de l'avenir pour la centaine d'employés de l'entreprise française sauvés par Aminvest.

Aminvest a repris six des huit filiales du groupe GCK pour continuer les activités de rétrofit, de développement de l'hydrogène ou encore la conception de système de stockage d'énergie. ©GCK

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (63) a beau avoir sifflé la fin de la partie, GCK n'est pas resté en stand-by bien longtemps. Les activités de la société d'ingénierie automobile auvergnate ont été reprises par Aminvest, le fonds d'investissement d'Amaury Mulliez, qui comptait déjà parmi les actionnaires de la structure liquidée en août 2026.

Le groupe GCK se composait initialement de huit entités intervenant dans divers domaines technologiques de la mobilité, comme la conversion des flottes aux véhicules électriques ou aux motorisations hydrogène. Sept d'entre elles ont été cédées, dont six ont été reprises en intégralité par Aminvest. Il s'agit des actifs de GCK, GCK Energy, GCK Battery, GCK Mobility, GCK Emi et Solution F.

Une action dont le bénéfice a été de sauver 132 emplois sur les 175 salariés des différentes entités concernées. Le cas de la dernière filiale n'a pas encore fait l'objet de décision.

Nomination de cadres

Un nouvel état-major a alors été constitué. Représentant et cheville ouvrière d'Aminvest, Arnaud Duriez prend la présidence de l'ensemble. Une nomination des plus légitimes pour celui qui a été salué pour sa confiance dans le projet industriel porté par GCK.

La branche consacrée au rétrofit électrique des véhicules lourds, Inmobility (ex-GCK Mobility), a été confiée à Rachid el Malki. Il est présenté comme un dirigeant industriel faisant preuve d'une expertise en excellence opérationnelle dans l'écosystème de la mobilité lourde.

Anciennement directeur financier et membre du conseil d'administration du groupe GCK, Ivan Tejeda prend les rênes de la division Indergy. Celle-ci consolide les activités des filiales précédemment connues sous les noms GCK Energy, GCK Battery et GCK Emi.

Enfin, les recherches se poursuivent pour identifier le futur directeur général de New Solution F. Pour mémoire, il s'agit d'une cellule d'ingénieurs spécialisés dans la conception de moteurs.

La centaine de salariés repart d'une feuille blanche sur le plan financier, mais conserve son niveau de connaissance technique et son héritage technologique. "Nous devons maintenant réinstaurer la confiance en interne comme avec les partenaires", confie une source au sein de l'entreprise fraîchement recréée. Des réflexions sont en cours pour écrire la stratégie à long terme.