Le courant passe entre Evera et Qovoltis

Publié le 13 novembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ < 1 min de lecture

Le fabricant de bornes de recharge annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Evera. Ensemble, Qovoltis et la start-up française souhaitent accompagner les flottes d’entreprise dans leur transition vers l’électrique.

Benjamin Bury, directeur commercial de Qovoltis, et Dorian Jorry, cofondateur et COO d'Evera. ©DR

Qovoltis et Evera unissent leurs forces pour accélérer le verdissement des flottes d’entreprise. Les deux jeunes pousses françaises ont en effet officialisé leur collaboration visant à accompagner les professionnels dans la décarbonation de leur parc de véhicules. Evera lance Copilot, son outil de gestion de flotte Dans un contexte où les entreprises cherchent à réduire leurs coûts tout en étant contraintes de convertir leur flotte à l’électrique, Evera et Qovoltis misent sur la complémentarité de leurs expertises. Leur ambition ? Offrir une couverture complète allant de la gestion opérationnelle de la flotte à l’optimisation de la recharge électrique. Evera, notamment reconnue pour sa solution de location longue durée 100 % électrique, fournira sa solution de gestion de flotte. Celle-ci permettra aux entreprises de centraliser le pilotage de leurs véhicules, d’optimiser leur utilisation et de réduire leurs coûts opérationnels. Qovoltis recrute deux profils clés pour ses bornes de recharge En parallèle, Qovoltis mettra à disposition ses bornes de recharges intelligentes. Ces dernières permettent de suivre les consommations en temps réel et d’adapter les recharges selon les besoins réels des véhicules ou les périodes tarifaires les plus avantageuses.

