Evera lance Copilot, son outil de gestion de flotte

La start-up française, connue pour sa solution de location longue durée 100 % électrique, lance officiellement Copilot. Cette plateforme de gestion de flotte, déjà utilisée par les clients leasing d’Evera, devient désormais accessible à toutes les entreprises. Avec cet outil, elles pourront ainsi optimiser la fiscalité de leurs véhicules.

Dorian Jorry et Quentin Fabre, cofondateurs d'Evera. ©Evera

Quelques mois après avoir réalisé une levée de fonds de deux millions, Evera annonce le lancement de Copilot. Jusqu’ici réservé aux clients leasing de la jeune pousse française, cet outil de gestion de flotte devient désormais accessible à toutes les entreprises, et ce, quel que soit son loueur, la méthode d’acquisition ou la motorisation du véhicule.

"Copilot, c’était jusqu’ici notre arme secrète interne, utilisée par nos clients en leasing. Peu à peu, nos clients ont souhaité y connecter leurs autres véhicules. Aujourd’hui, on l’ouvre à tous. Car les entreprises n’ont plus besoin d’un simple suivi kilométrique : elles ont besoin de comprendre, d’anticiper et d’agir. En temps réel", a réagi Quentin Fabre, directeur général et cofondateur d’Evera.

Piloter et optimiser la fiscalité des véhicules

Connue pour sa solution de location longue durée 100 % électrique, Evera souhaite dorénavant également aider les entreprises à piloter et optimiser la fiscalité de leurs véhicules. D’autant que la réforme des avantages en nature (AEN), en début d’année 2025, a de nouveau bouleversé les équilibres économiques autour des véhicules de fonction.

Avec plus de 200 véhicules déjà connectés, Copilot a pour avantage de ne nécessiter aucun matériel supplémentaire à installer, contrairement aux logiciels de gestion traditionnels. Il s’interface via API et s’adapte aux process internes de chaque entreprise. Cette plateforme permet, entre autres, de simuler en temps réel des AEN (forfaitaire vs réelle), de calculer automatiquement le TCO et les émissions de véhicules ou encore de préparer de manière automatisée des reportings CSRD/ESG.

Selon Evera, en suivant la réforme de 2025, une entreprise avec une flotte de 40 véhicules va devoir régulariser environ 140 000 euros de charges patronales annuelles sur l’avantage en nature de sa flotte avec la méthode forfaitaire standard. De son côté, dans la majorité des cas d’usage, une méthode au réel génère quant à elle une économie d’environ 80 000 euros.

"Un DAF, un gestionnaire de flotte ou un collaborateur comptable peut savoir en temps réel la composition et l’évolution des coûts de n'importe quel véhicule. Copilot leur permet de visualiser où se situent les leviers d’économie, puis de les mettre en œuvre. Avant, tout était manuel et chronophage. Maintenant, l’analyse et la prise de décision sont simplifiées et la performance économique démultipliée. On observe des économies jusqu’à 30-35 % par année chez nos clients", souligne Dorian Jorry, directeur des opérations et cofondateur d’Evera.