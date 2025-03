Evera lève deux millions d'euros pour accélérer l’électrification des flottes

La start-up française spécialisée dans l’abonnement automobile électrique pour les entreprises annonce une levée de fonds de deux millions d’euros. Ces capitaux frais devraient permettre à Evera d’accélérer son déploiement sur tout le territoire français et d’enrichir son offre avec de nouveaux services dédiés aux professionnels.

Dorian Jorry et Quentin Fabre, cofondateurs d'Evera. ©Evera

Evera annonce avoir réalisé une levée de fonds de deux millions d’euros pour accélérer le verdissement des flottes. Ces nouveaux capitaux apportés par Baltis (groupe Magellim) et Newfund NAEH Innopy, ainsi que par ses actionnaires historiques (MCapital, AstoryaVC et Eric Ibled), marquent une étape clé dans le développement de la start-up française.

En effet, alors que seulement un quart des grandes entreprises atteignent leurs objectifs de verdissement et que 45 % d'entre elles n'ont encore aucun véhicule électrique selon une récente étude publiée par Transport et Environnement, Evera ambitionne de devenir le moteur de l’électrification des flottes professionnelles. Pour cela, la start-up cofondée par Dorian Jorry et Quentin Fabre souhaite miser sur son modèle d’abonnement flexible, pensé pour lever les freins économiques et opérationnels qui ralentissent encore la transition des entreprises vers l’électrique.

"Adopter un véhicule électrique ne se limite pas à un simple changement de motorisation. Cela implique une nouvelle gestion des usages, des recharges et des coûts associés. Avec Evera, nous offrons aux entreprises un outil technologique conçu pour rendre cette transition fluide et économiquement viable", détaille Quentin Fabre, cofondateur d’Evera.

Un abonnement sur mesure

Pour répondre aux défis rencontrés par les entreprises dans le cadre du verdissement de leurs flottes, Evera propose donc une alternative clé en main, reposant sur un modèle d’abonnement plus flexible. Ce dernier comprend alors des véhicules 100 % électriques reconditionnés, avec un kilométrage compris entre 20 000 et 30 000 km et une livraison sous trois semaines.

L’abonnement intègre également un engagement flexible de 9 à 40 mois, ce qui permet aux entreprises de choisir la durée qui correspond à leurs besoins, sans être enfermées dans un contrat rigide. Le kilométrage peut aussi être ajusté, offrant la possibilité de modifier son forfait ou d’acquérir des packs supplémentaires en quelques clics, pour s’adapter en temps réel aux évolutions d’activité.

"L’électrique doit être une évidence pour les entreprises, à condition que l’offre soit accessible, modulable et sans contrainte. Avec Evera, nous leur permettons d’intégrer l’électromobilité dans leur flotte de manière immédiate, sans alourdir leurs coûts d’exploitation ni compromettre leur flexibilité", souligne Dorian Jorry, directeur des opérations et cofondateur d’Evera.

Une plateforme dédiée à la gestion des flottes électriques

Evera s’appuie en plus sur une plateforme dédiée à la gestion des flottes électriques intégrant des technologies avancées d’analyse et de prévision, afin d’aider les entreprises à piloter leurs flottes de véhicules en temps réel et à optimiser leur usage. Grâce à cet outil, les gestionnaires de flottes peuvent donc analyser les moments les plus stratégiques pour limiter les coûts et maximiser l’autonomie des véhicules.

En outre, ils disposent d’un accès instantané aux données de consommation, à l’état de charge des batteries, au kilométrage et à l’autonomie restante, tout en y intégrant les bornes de recharge pour une gestion fluide et simplifiée des trajets. La plateforme permet également aux clients d’Evera de détecter automatiquement les besoins d’entretien et d’actionner, par la suite, la prise en charge des interventions via un réseau de partenaires spécialisés.

Si ce modèle a déjà séduit de nombreuses entreprises, cette nouvelle levée de fonds devrait permettre à Evera d’accélérer son déploiement sur tout le territoire français et d’enrichir son offre avec de nouveaux services dédiés aux entreprises. Plusieurs recrutements sont en cours dans les bureaux de Paris (75), Toulouse (31) et Tarbes (65) pour renforcer les équipes commerciales et technologiques. Par ailleurs, la start-up française a annoncé avoir accueilli au sein de ses effectifs l’ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

"La transition vers la mobilité électrique est un enjeu stratégique pour les entreprises, mais son adoption reste freinée par des contraintes financières et opérationnelles. Evera apporte une réponse innovante et pragmatique, en combinant flexibilité, optimisation des coûts et accompagnement technologique. En maîtrisant l’ensemble de sa chaîne de valeur, Evera permet aux entreprises d’adopter l’électromobilité sans contrainte, tout en maximisant l’efficacité et la rentabilité de leurs flottes", a-t-il glissé.