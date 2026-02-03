Le carton plein de Renault dans les flottes

Renault attaque l’année 2026 pied au plancher sur les flottes avec des volumes en nette hausse et un tir groupé dans l’électrique. Un dynamique qui tranche avec l’entame inquiétante du marché BtoB.

Renault a livré 2 978 voitures électriques en janvier 2026 sur le marché des flottes. ©Renault

Renault démarre l’année 2026 en fanfare sur le marché des flottes. Tant au niveau des voitures particulières que des utilitaires légers. La marque au losange surfe sur une dynamique qui va à contre-courant d’un secteur déprimé, en repli de 10,7 %.

En janvier, les livraisons de voitures particulières par Renault ont bondi de 13,4 %, à 7 385 unités, là où le marché BtoB a décroché de 15,3 %. La marque a ainsi accaparé 26 % de l’activité VP flottes sur le mois. Dans le même temps, son rival Peugeot a plongé de 38,7 % avec 4 958 immatriculations.

La Clio, sans réelle surprise, a terminé le mois en tête avec 1 977 exemplaires livrés. Il est en revanche plus inattendu de trouver à la deuxième place du général le Scenic E-Tech, fort de 1 522 immatriculations. Il devance la Peugeot 208, à 1 276 unités.

Podium électrique 100 % Renault

Le SUV se classe de fait à la première place de la catégorie des modèles 100 % électriques. Renault fait d’ailleurs main basse sur le podium en y plaçant aussi la Megane E-Tech (714 unités) et la R5 E-Tech (597 unités).

Sur janvier, ce sont 2 978 voitures électriques ornées d’un losange qui ont pris la route. Soit 40,3 % des livraisons de la marque et 29,3 % du marché électrique BtoB. À titre de comparaison, Peugeot a immatriculé 1 117 modèles électriques sur le mois, ce qui correspond à 22,5 % de son volume d’activité flottes.

Dans la catégorie des utilitaires légers, le mois de janvier a également été positif pour Renault puisque ses mises à la route ont bondi de 15,7 %, à 5 918 unités. Le marché reculait lui de 2,8 %. Le podium est là aussi 100 % Renault avec, dans l’ordre, le Kangoo, le Trafic et le Master.