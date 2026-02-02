Les flottes commencent 2026 dans le dur, pendant que l’électrique s’envole

Dans le sillage d’une triste année 2025, le marché des flottes a chuté en janvier 2026. Les immatriculations de voitures particulières et d’utilitaires légers sur les canaux BtoB ont reculé de 10,7 %, à seulement 47 847 unités. L’électrique progresse fortement mais insuffisamment pour maintenir le marché à flots.

Le marché des flottes plonge de 10,7 % en janvier 2026. ©AdobeStock-Cheng

La reprise n’est pas pour tout de suite sur le marché des flottes. L’année 2026, au contraire, débute sur une nouvelle désillusion. Les immatriculations de voitures particulières (VP) et d’utilitaires légers (VUL) ont plongé de 10,7 % en janvier, à 47 847 unités.

Les voitures particulières ont subi une violente baisse de 15,3 %. Seulement 28 441 VP ont été livrés sur le mois, un niveau d’une rare médiocrité. Même la tempête des semi-conducteurs de 2022 n’avait pas frappé aussi fortement le BtoB. Ajoutons au passage que les flottes ont perdu pas moins de 25 % comparé à janvier 2024…

35,7 % de part de marché pour les VE

L’hécatombe se poursuit donc après une année 2025 au cours de laquelle les VP ont décroché de 10,3 %. Toutes les énergies, à l’exception de l’électrique, sont en chute libre : -43,8 % pour l’essence, -53,5 % pour le diesel, -18 % pour les hybrides rechargeables, -29,5 % pour les full hybrid et -26,7 % pour les mild hybrid.

L’électrique constitue donc la seule éclaircie dans ce tableau bien sombre. Les voitures à batterie, bien aidées par la réforme des avantages en nature de février 2025, s’envolent de 53,5 % en janvier, à 10 161 unités. Elles atteignent une part de marché record de 35,7 %. À la même époque en 2025, cette dernière était de 19,7 %.

Les VUL en perte de vitesse

Les utilitaires légers, qui restaient sur une fin d’année 2025 relativement positive, n’ont pas démarré non plus du meilleur pied. Ils accusent un repli de 2,8 %. Ce sont 19 406 livraisons qui ont été recensées sur les canaux BtoB par AAA Data.

Le diesel, avec 14 307 mises à la route, se maintient largement en tête du marché avec une pénétration de 73,7 %. L’électrique s’impose désormais comme la deuxième force avec 11,8 % de part de marché et près de 2 300 immatriculations sur le mois, à +55,7 %.