Essai Peugeot 308 : plus affûtée que jamais

Lancée en 2021, la troisième génération de la Peugeot 308 s’offre un restylage de mi-carrière. Sans surprise, la berline compacte et sa déclinaison break SW conservent leur plaisir de conduite, tandis que l’autonomie progresse pour les versions électriques et hybrides rechargeables.

Au volant, cette Peugeot 308 restylée conserve ses bonnes qualités de routière. ©Peugeot

Après quatre années de commercialisation, la troisième génération de la Peugeot 308 passe par la case restylage. Très appréciée des Français, la berline compacte et sa déclinaison break (baptisée SW) figuraient encore dans le top 10 des ventes dans l’Hexagone en 2024.

Si elle reste leader de son segment en France (et sixième en Europe), la Peugeot 308 a néanmoins vu ses immatriculations chuter de 20,5 % depuis le début de l’année 2025, à 24 946 unités.

Ce restylage arrive donc à un moment opportun et devrait permettre à Peugeot de renouer avec les volumes. D’autant que la marque au lion est soumise à une forte concurrence sur son segment, notamment incarnée par la Volkswagen Golf, la Citroën C4 ou encore la Renault Megane E-Tech pour sa version électrique.

La face avant s’illumine

Lors de son lancement en 2021, la troisième génération de la 308 fut le premier modèle à arborer le nouveau logo de la marque. Quatre ans plus tard, sa version restylée innove de nouveau en devenant la première voiture de la gamme à proposer une face avant illuminée.

Au cœur de cette face avant réinventée, le blason Peugeot s’illumine donc pour la première fois et est relié, grâce à de fins brins éclairés, aux nouveaux projecteurs. Ces derniers adoptent une nouvelle signature lumineuse, à l’avant comme à l’arrière, qui se compose désormais de trois griffes en LED inclinées, auparavant exclusivement réservée aux finitions GT et GT Exclusive.

Si les changements stylistiques se font remarquer à l’extérieur, l’intérieur reste quant à lui quasiment à l’identique. La Peugeot 308 restylée conserve le i-Cockpit du modèle actuel ainsi que les deux écrans de dix pouces pour l’instrumentation numérique et le système d’infodivertissement.

Sous l’écran central, on retrouve également les cinq i-toggles qui permettent aux utilisateurs de configurer des raccourcis vers leurs réglages préférés pour certaines fonctions. L’habitabilité reste aussi inchangée, avec un volume de coffre qui oscille entre 314 et 598 l selon la carrosserie et la motorisation choisie.

Un vaste choix de motorisations

La Peugeot 308 restylée conserve l’un de ses principaux atouts, à savoir celui de proposer un panel de motorisations extrêmement large. La "lionne" est ainsi d’abord proposée en version microhybride de 145 ch, composée d’une petite batterie qui se recharge toute seule lors de la conduite et qui offre davantage de couple lors des dépassements notamment. Ici, Peugeot avance une consommation comprise entre 4,8 et 5 l/100 km, selon la version choisie.

La berline compacte et sa déclinaison break sont également toujours disponibles avec une motorisation hybride rechargeable de 195 ch. Celle-ci associe un moteur quatre cylindres 1,6 l turbocompressé de 150 ch à un moteur électrique de 125 ch pour une puissance cumulée de 195 ch. Grâce à une nouvelle batterie de 17,2 kWh, l’autonomie en 100 % électrique progresse de 20 km, lui permettant désormais de parcourir jusqu’à 85 km en cycle mixte WLTP. Selon le constructeur, elle peut être rechargée en 2h05 (chargeur 7,4 kW) ou en 7h25 sur une prise domestique standard (10 A, 2,3 kW).

Mais la nouvelle 308 restylée est aussi disponible en motorisation 100 % électrique de 156 ch, offrant un couple de 270 Nm. Là aussi, le modèle embarque une nouvelle batterie de 55,4 kWh de capacité utile, lui permettant de gagner jusqu’à 34 km d’autonomie et donc de parcourir jusqu’à 450 km entre deux recharges. Du progrès certes, mais un rayon d'action qui reste loin de ce que propose la concurrence. Sur une borne publique de 100 kW, il sera alors possible de passer de 20 % à 80 % de charge en 32 minutes. Elle offre en parallèle trois modes distincts de freinage régénératif, qui peuvent être gérés grâce à des palettes situées derrière le volant.

Enfin, alors que les offres diesel se font de plus en plus rares, le moteur quatre cylindres de 1,5 l BlueHDI de 130 ch fera son retour mais ne sera pas directement disponible au lancement. Avec sa boîte automatique EAT8, cette motorisation sera particulièrement adaptée à un usage intensif sur de longues distances.

Des qualités de routière

Une fois au volant, cette nouvelle Peugeot 308 garde finalement son plaisir de conduite, qui a fait la réputation du modèle. Quelle que soit la motorisation ou la carrosserie choisie, elle conserve en effet un très bon comportement routier, caractérisé par une conduite très dynamique et une excellente tenue de route. Elle bénéficie également d’une bonne insonorisation, y compris sur autoroute.

Ces qualités de routière sont complétées par une large palette d’aides à la conduite, qui peuvent toutefois être désactivées grâce à un bouton raccourci situé sous l’écran central. En revanche, le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien de voie, rendant la conduite semi-autonome, paraissent mal calibrés et exigent tout de même de rester concentré sur la route.

Disponible à la commande depuis le mois d’octobre 2025, la nouvelle Peugeot 308 se décline en cinq niveaux de finitions : Style, Allure, GT, GT exclusive ainsi qu’une finition Business. Le ticket d’entrée est fixé à 33 400 euros pour la berline compacte en version hybride de 145 ch, et 34 400 euros pour le break.

Pour ce qui est de l’offre hybride rechargeable, celle-ci démarre à 42 400 euros, tandis que les tarifs de la version SW grimpent à 43 400 euros. Enfin, pour la e-308, il faudra débourser un minimum de 42 600 euros, aussi bien pour la berline que pour le break.