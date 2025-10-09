Essai DS N° 4 : quatre étoiles à la française

La berline compacte du constructeur premium français fait peau neuve et prend désormais le nom de N° 4. Un restylage qui lui permet d’adopter la nouvelle identité visuelle de DS, et donc d’offrir la filiation avec le N° 8. Mais la grande nouveauté se situe sous le capot puisqu’elle embarque pour la première fois une motorisation 100 % électrique.

Le lancement commercial de la nouvelle DS N° 4 débute le 11 octobre 2025. ©DS

Lancée en 2021, la deuxième génération de la DS4 s’offre un restylage de mi-vie. Une mise à jour qui devrait lui permettre de renouer avec les volumes, puisque la berline compacte du constructeur premium, qui représente tout de même 30 % des ventes de DS, a vu ses immatriculations chuter de 26,4 % depuis le début de l’année 2025, à 3 704 unités.

Signe de renouveau, cette mouture en profite pour adopter la nouvelle nomenclature de la marque, prenant le nom de DS N° 4. Un moyen d’offrir la filiation avec son grand frère, le N° 8. Mais la principale nouveauté de ce restylage se situe surtout au niveau des motorisations. Car pour la première fois, la DS N° 4 se déclinera en une version E-Tense 100 % électrique.

DS affiche donc de grandes ambitions pour sa berline compacte car le constructeur du groupe Stellantis souhaite en faire la référence du segment C premium. D’autant que la N° 4 pourra compter sur un argument de taille puisque cette rivale des Audi A3, Mercedes-Benz Classe A et BMW Série 1 est en effet la seule dans sa catégorie à proposer une offre multiénergie.

Nouveau visage stylistique

Côté design, la DS N° 4 apporte tout de même de nombreuses évolutions pour un restylage et adopte la nouvelle identité de la marque tricolore. Cette version restylée apparaît donc avec une face avant entièrement redessinée et plus horizontale. Celle-ci intègre une nouvelle calandre noire, très élargie, qui accueille une signature lumineuse distinctive directement inspirée du concept car DS E-Tense Performance, et déjà aperçue sur le N° 8.

Moins sophistiqué que sur le crossover, le faisceau lumineux s’étire néanmoins depuis les extrémités du bouclier pour converger par segments vers le logo DS illuminé, situé au centre. Cette nouvelle face avant avec sa signature lumineuse traversante s'appliquera par ailleurs sur toute la gamme, quel que soit le moteur ou le niveau de finition.

Au niveau des dimensions, la DS N° 4 affiche une longueur de 4,40 m, pour une largeur de 1,87 m et une hauteur de 1,47 m. L’empattement reste inchangé à 2,67 m. De série, toutes les versions sont équipées de jantes de 19 pouces, tandis qu’une proposition exclusive de monte en 20 pouces est disponible en option sur la déclinaison hybride rechargeable. Cependant, contrairement au N° 8, la peinture bi-ton se limitera à la cabine et n’empiétera donc pas sur la calandre.

Les changements sont en revanche moins nombreux sur la face arrière. Les feux abandonnent tout de même le chrome, pour intégrer dorénavant un nouveau masque Dark Chrome, donnant une impression de fumée. Ces feux sont reliés par un bandeau sombre à la finition noir brillant tandis que, juste au-dessus du nom du modèle, le logo de la marque laisse désormais place à un "DS Automobiles" écrit en toutes lettres, comme sur le N° 8.

Intérieur quatre étoiles

En ce qui concerne l’intérieur de cette version restylée, DS ne déroge pas à ce qu’elle a l’habitude de nous proposer, à savoir un intérieur raffiné mettant à l'honneur l’élégance à la française. L’habitacle se pare en effet de tissus et toiles de qualité en entrée de gamme mais aussi d’alcantara pour la finition la plus élevée, qui s’étend généreusement sur la planche de bord, les contre-portes et la console centrale.

Face au conducteur, on retrouve un nouveau combiné d’instruments numériques haute définition de 10,25 pouces, s’inspirant des graphismes du N° 8. Celui-ci peut également être complété en option par un affichage tête haute qui projette les informations de conduite essentielles directement dans le champ de vision du conducteur.

Au centre de la planche de bord, un second écran tactile de dix pouces permet quant à lui de naviguer dans le système d’infodivertissement. Celui-ci s’est néanmoins avéré peu pratique lors de notre essai, notamment à cause d’un mauvais calibrage du système de navigation.

À l’arrière, chaque passager bénéficie d’un rayon au genou et d’une garde au toit confortables compte tenu du gabarit de la voiture. Enfin, si la N° 4 offre de nombreux espaces de rangement à l’intérieur de l’habitacle, son volume de coffre n'oscille qu'entre 360 L pour la version hybride rechargeable et 430 L pour la version microhybride. Sur la motorisation 100 % électrique, la capacité de chargement est de 390 L. Un volume qui reste tout de même au niveau, voire au-dessus de ceux de la concurrence.

Nouvelle motorisation 100 % électrique

Côté motorisations, la grande nouveauté de ce restylage est l’arrivée d’une version 100 % électrique. La DS N° 4 devient ainsi la seule berline du segment premium à proposer une gamme multiénergie, avec en plus les offres microhybride et hybride rechargeable. Des motorisations diesel devraient également voir le jour l’année prochaine.

La version E-Tense 100 % électrique affiche une autonomie de 450 km en cycle mixte WLTP, pour une puissance de 213 ch et un couple de 343 Nm. Elle sera équipée d’une batterie NMC d’une capacité nette de 58,3 kWh, pouvant se recharger de 20 à 80 % en environ 30 minutes, soit 100 km en onze minutes.

Sa consommation est dès lors comprise entre 15 et 15,1 kWh/100 km. Mais la spécificité de cette motorisation électrique se situe au niveau de la garde au sol, abaissée de 10 mm, pour des questions d’aérodynamisme. Elle offre en parallèle trois modes distincts de freinage régénératif, qui peuvent être gérés grâce à des palettes situées derrière le volant.

Si la berline compacte est toujours disponible en version hybride rechargeable, la N °4 restylée voit en revanche son autonomie électrique progresser de 30 %, à 81 km, grâce à une augmentation de 18 % de la capacité de la batterie (14,6 kWh). Le groupe motopropulseur associe donc un moteur à essence quatre cylindres turbo de 180 ch et un moteur électrique de 110 ch, soit une puissance combinée de 225 ch et un couple de 360 Nm. Une fois la voiture rechargée, DS annonce une consommation de 3 l/100 km, tandis que celle-ci grimpe à 6,5 l/100 km lorsque la batterie est vide.

Pour ce qui est de la motorisation microhybride, celle-ci associe un moteur à essence trois cylindres turbo de 1,2 litre à une machine électrique de 21 kW (28 ch). La puissance cumulée atteint 145 ch, avec un couple de 230 Nm, tandis que les émissions de CO₂ sont annoncées à partir de 117 g/km.

Disponible en deux niveaux de finition, Pallas et Étoile, la DS N° 4 est également proposée dans une livrée exclusive "collection Jules Verne", reposant sur la finition Pallas enrichie d’équipements supplémentaires et d’éléments de personnalisation exclusifs. Une autre version dérivée de Pallas, intitulée "Pallas Ligne Business", est aussi disponible pour les entreprises.

La DS N° 4 voit son ticket d’entrée fixé à 39 300 euros pour sa version microhybride de 145 ch. Pour ce qui est de sa motorisation hybride rechargeable de 225 ch, comptez un minimum de 48 200 euros, tandis que sa version E-Tense 100 % électrique de 213 ch est quant à elle proposée à partir de 46 990 euros. Toutes les versions sont éligibles à la garantie premium "DS Sérénité", valable jusqu’à 8 ans ou 160 000 km. Le lancement commercial de la DS N° 4 est prévu pour le 11 octobre 2025.