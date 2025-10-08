Alain Descat, DS Automobiles : "Nous voulons nous installer sur le marché de l’électrique premium"

Le Journal des Flottes : Comment se porte la marque DS ?

Alain Descat : Nous nous trouvons dans un temps fort. DS existe depuis 2014 et nous avons réussi à l’installer comme une marque premium en France. Depuis début 2025, nous sommes actuellement à 6,2 % de part de marché dans l’Hexagone et nous disposons en parallèle d’un réseau très maillé, avec, à date, plus de 170 concessionnaires français.

Les ventes de nos modèles sont assez équilibrées, puisque nous vendons environ 30 % de DS3, près de 30 % de DS4 et le reste en DS7. Mais aujourd’hui, nous entamons une nouvelle période avec deux nouveautés, les N° 8 et N° 4, qui doivent mettre un coup d’accélération à DS, en lui redonnant une performance commerciale.

JDF : Parlez-nous de la nouvelle DS N° 4. Quelles sont les forces de ce modèle ?

A.D. : La DS N° 4 est un véhicule très important pour la marque. Elle introduit un nouveau visage stylistique avec cette calandre inédite qui redonne une touche de modernité à la marque, mais surtout elle offre une filiation avec le N° 8.

La DS N° 4 est un bon compromis entre technologie et confort. En plus, elle se dote pour la première fois d’une version 100 % électrique, en complément des versions mild hybrid et hybride rechargeable, dont l’autonomie de cette dernière a été améliorée. Elle sera également disponible en motorisation diesel l’année prochaine. Cette voiture est donc la seule à être proposée avec une offre multiénergie sur son segment premium et c’est sûrement la plus grande force de ce modèle. La DS N° 4 bénéficie en plus d’une garantie de huit ans et nous sommes les seuls sur le marché premium à la proposer.

JDF : Qui sont ses clients ?

A.D. : La DS N° 4 a pour objectif d’être largement diffusée, en couvrant à la fois les besoins des professionnels et des particuliers. Notre ambition reste avant tout d’aller conquérir de nouveaux clients, aussi bien chez les marques généralistes que chez les premium. Nous souhaitons être une alternative pour ceux qui cherchent un véhicule statutaire et surtout qui veulent se différencier, le tout, en achetant un modèle français.

JDF : Quelle est la stratégie sur le BtoB ?

A.D. : En version 100 % électrique, la DS N° 4 est un modèle écoscoré, elle dispose donc d’un argument solide pour entrer dans les flottes d’entreprises. Nous avons également travaillé sur son positionnement prix, avec des loyers très compétitifs. Nous estimons donc que 50 % de nos clients sur ce modèle devraient être des professionnels. Cependant, nous restons une marque assez jeune et nous avons pour défi de continuer à faire grandir sa notoriété auprès des entreprises et surtout des loueurs. Nous devons leur montrer que nous sommes une marque premium, en leur racontant l’histoire de DS et ce que nous apportons de différent par rapport aux autres.

JDF : Quels sont vos premiers retours sur le DS N° 8 ?

A.D. : En France, le N° 8 représente actuellement 15 % du mix des ventes de DS depuis l’ouverture des commandes. Il affiche pour l’instant un mix équilibré entre particuliers et professionnels, avec plus de 90 % des clients qui choisissent la version à 750 km d’autonomie. C’est loin d’être ridicule et cela montre que ce modèle n’est pas un véhicule de niche, c'est-à-dire uniquement là pour se placer au sommet de la gamme en tant que porte-drapeau. Cette voiture a vocation à faire du volume. Elle doit toucher les particuliers et ne doit pas se limiter aux comités exécutifs des grandes entreprises. D’autant que le N° 8 est un modèle écoscoré, donc il bénéficie des 70 % d’abattement sur l’avantage en nature.

JDF : Comment se porte le réseau ?

A.D. : Notre réseau est très qualitatif et passionné par la marque. Grâce à son maillage, il est proche de nos clients. Mais les temps sont durs. Nous sommes dans une phase où le marché automobile du véhicule neuf est en déclin et la valeur du marché de l'occasion a pris un coup. Nos concessionnaires ont donc enregistré une perte de volumes et de rentabilité due à la conjoncture actuelle. Heureusement, nous sommes à l’écoute de notre réseau et nous avons mis en place un dispositif pour limiter les difficultés financières de nos concessionnaires. Nous avons par exemple augmenté les marges du réseau en accroissant sa rentabilité sur chaque véhicule neuf. Résultat, la rentabilité des concessionnaires a considérablement augmenté en l’espace des 18 derniers mois.

JDF : Quelles sont vos ambitions pour 2026 ?

A.D. : Nous devrons nous installer sur le marché de l’électrique premium. L’arrivée des nouveaux DS N° 4 et N° 8 doit nous permettre d’accélérer sur nos ventes 100 % électriques, notamment sur le marché BtoB.

JDF : Quelle est la suite du plan produits ?

A.D. : Lors de la révélation du DS N° 8, nous avions annoncé trois lancements de véhicules en l’espace de 18 mois. Nous en avons déjà présenté deux, donc un nouveau véhicule rejoindra également la N° 4 et le N° 8 au catalogue de la marque en 2026.