Electra au service de la flotte de Chronopost

Depuis novembre 2024, plus de 300 véhicules électriques de la flotte de Chronopost utilisent les bornes rapides du réseau Electra. En un an, ce sont donc plus de 55 000 recharges qui ont été effectuées, permettant au spécialiste de la livraison de réaliser plus d’un million de kilomètres sans émissions directes de CO2.

Chronopost espère compter 3 188 véhicules électriques d’ici à 2030, soit 43 % de sa flotte. ©Chronopost

Depuis 2005, Chronopost s’engage dans la réduction de son impact environnemental. Le spécialiste de la livraison a en effet entamé une stratégie de décarbonation de sa flotte automobile, lui permettant, en 2024, de compter 21 % de véhicules à faibles émissions, soit un total de 1 345 modèles électriques.

L’objectif est d’ailleurs de porter ce chiffre à 3 188 exemplaires d’ici à 2030, pour atteindre 43 % de véhicules à faibles émissions dans sa flotte de livraison et donc respecter les engagements pris par sa maison mère, le groupe Geopost.

Pour accélérer l’électrification de son parc, Chronopost a décidé, en novembre 2024, d’expérimenter un partenariat avec Electra, le spécialiste français des bornes de recharge ultrarapide. "Ce partenariat avec Electra est un élément clé de notre stratégie d'industrialisation et de décarbonation de la logistique urbaine", déclare Pascal Triolé, directeur industrie et achats de Chronopost.

Qui poursuit : "L'accès à un maillage de recharge ultrarapide et fiable garantit l’efficacité de nos opérations quotidiennes et permet à nos prestataires d'accélérer sereinement leur transition vers l'électrique. C'est une solution concrète qui assure la performance de nos livraisons express tout en nous rapprochant de notre objectif de 43 % de véhicules à faibles émissions d'ici 2030."

55 000 recharges effectuées en un an

Un an plus tard, ce partenariat permet donc aujourd’hui à plus de 300 véhicules électriques de la flotte de livraison de Chronopost de se recharger sur le maillage territorial d’Electra, pour un total de plus de 55 000 recharges effectuées sur les 550 stations du réseau.

Le nombre de tournées quotidiennes réalisées avec des véhicules rechargés chez Electra a également triplé en l’espace d’un an, passant d’une trentaine à près de 100 livraisons par jour. Au total, grâce à sa flotte électrique, Chronopost a ainsi réalisé plus d'un million de kilomètres sans émissions directes de CO₂.

Désormais, la quasi-totalité des agences Chronopost intègre les bornes Electra dans ses opérations quotidiennes, à l’exception de quelques sites isolés géographiquement. Grâce à un accord-cadre national garantissant des tarifs compétitifs, les agences Chronopost et leurs prestataires bénéficient d’une solution économique et maîtrisée. D’autant que les bornes Electra peuvent délivrer jusqu’à 400 kW, permettant de recharger un véhicule entre 12 et 20 minutes, contre deux heures sur une borne "classique".

"Ce partenariat illustre la qualité et la reconnaissance de notre réseau ainsi que notre capacité à adapter nos infrastructures aux besoins réels du terrain et des professionnels de la route. Les équipes d’Electra travaillent main dans la main avec Chronopost pour garantir aux chauffeurs une recharge simple, rapide et fiable, sans détour ni surcharge. C’est une coopération industrielle qui montre que la transition vers l’électrique est déjà en cours, partout en France et dans tous les secteurs", a réagi Aurélien de Meaux, directeur général d’Electra.