Electra dépasse le cap du milliard d’euros levé depuis sa création

Le spécialiste français des bornes de recharge ultrarapide annonce avoir récolté 433 millions d’euros par le biais d’un nouveau prêt vert pour soutenir sa croissance. Avec ce financement, Electra franchit le cap du milliard d’euros levé.

Electra annonce une nouvelle levée de fonds record de 433 millions d'euros. ©Electra

Electra franchit un nouveau cap, et pas des moindres. En effet, le spécialiste français des bornes de recharge ultrarapide annonce avoir réalisé une nouvelle levée de fonds de 433 millions d’euros via un nouveau prêt vert. Une opération qui permet à l’entreprise de passer le cap du milliard d'euros de levé depuis sa création. Ce nouveau financement comprend 283 millions d’euros de lignes de crédit fermes et une ligne optionnelle de 150 millions d’euros. Cette nouvelle levée de fonds doit permettre, selon Electra, "d'accélérer davantage le déploiement d’une infrastructure de haute qualité".

"Cette opération confirme la solidité de notre modèle et notre capacité à exécuter rapidement et efficacement. Nous avons levé un montant supérieur à nos attentes initiales, ce qui nous permet de financer le déploiement de notre plan à horizon 2030, se réjouit Elise Erbs, directrice des systèmes d’information d’Electra. Nous avons sécurisé plus d’un milliard d’euros au total avec un ratio capital/dette équilibré, preuve de la robustesse de notre modèle financier".

Plusieurs banques d’envergure internationale ont permis à ce financement de se concrétiser. Parmi elles, nous retrouvons ING, Société Générale, Rabobank, Bpifrance, Caisse d’Épargne Hauts-de-France ou encore la Banque Populaire Val de France. NG Corporate Finance a agi en tant que conseil financier exclusif d’Electra. A&O Shearman a conseillé l’emprunteur, tandis que Clifford Chance a agi pour le compte des prêteurs.

Un projet de 15 000 points de recharge d'ici à 2030

Cette nouvelle levée de fonds devrait aussi permettre à Electra de simplifier davantage l’expérience utilisateur et d’optimiser chaque point de contact avec celui-ci. Notons que la dernière levée de fonds majeure de l’installateur et opérateur de bornes français remonte à janvier 2024, avec un financement record à ce moment-là, de 304 millions d’euros. Il s’agissait, à cette période, de la deuxième plus importante levée de fonds d’Europe et de la plus importante réalisée en France par un acteur de la recharge.

Actuellement, le réseau Electra se compose de 500 stations dotées de 3 000 points de charge actifs. L’entreprise s’est donné pour objectif d’atteindre d'ici à 2030 les 2 200 stations et les 15 000 points de charge de haute puissance. Notons que ces équipements sont situés dans les zones urbaines denses, les nœuds de transit, les quartiers d’affaires et les grands axes routiers.