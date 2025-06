Electra inaugure une nouvelle station et scelle de nouveaux partenariats 

Le spécialiste français de la recharge ultrarapide vient d’inaugurer sa nouvelle station située dans le XVe arrondissement de Paris. En parallèle, Electra annonce deux nouveaux partenariats avec l’entreprise de VTC Bolt et le loueur courte durée Sixt pour accélérer leur électrification.

La station Electra inaugurée à proximité de la gare Montparnasse est la septième dans Paris intramuros pour l'installateur de bornes. ©Jean-Baptiste Kapela-Journal de l'Automobile

En l’espace de deux ans, la présence parisienne d’Electra à Paris n’a fait que s’accentuer. Le spécialiste de la recharge ultrarapide est passé de zéro station à six réparties dans Paris intramuros. Electra inaugure ainsi sa nouvelle station, située dans le XVe arrondissement, stratégiquement placée à proximité de la gare Montparnasse "dans un axe de circulation fluide". Elle s’adresse avant tout aux voyageurs longue distance, à ceux qui n’ont pas la possibilité de se recharger à domicile et surtout aux professionnels de la mobilité ayant fait le choix de l’électrique.

La station compte quatre bornes à double point de recharge pouvant délivrer une puissance de 400 kW, ouvertes sept jours sur sept de 6 h à 23 h. Des bornes qui offrent plusieurs moyens de paiement, via l’application Electra, carte bancaire ou encore Webapp. Dès sa première semaine de mise en service, Electra assure que plus de 100 sessions de recharge ont été enregistrées en période de rodage. L’entreprise souhaite atteindre une dizaine de recharges par jour dès cet été et plus d’une centaine à terme. Electra compte aujourd'hui 300 stations en France (soit 1 700 bornes) et 450 stations à l'étranger.

Pour implanter ces stations, Electra a pu s’appuyer sur son partenariat avec Effia et la SNCF. Chaque borne ayant coûté près de 200 000 euros, l’implantation totale de la station est revenue à 800 000 euros. Le projet a mis deux ans à se concrétiser. "Je regrette l’administration kafkaïenne qui retarde ce genre de projet essentiel en faveur de l’environnement", se désole le directeur général d'Effia, Fabrice Lepoutre.

Un nouveau partenariat avec Bolt…

En parallèle de l’inauguration de la station, l'installateur français de bornes de recharge ultrarapide annonce deux nouveaux partenariats pour accélérer l'électrification. Une première collaboration a été signée avec le spécialiste du VTC Bolt. Ce premier partenariat permet aux chauffeurs de la plateforme de se recharger sur les bornes à partir de 0,15 euro/kW sur tout le réseau Electra ce qui correspond à une charge moyenne de cinq euros.

Actuellement, 10 % de la flotte de Bolt est électrique, ce qui correspond à 13 % de son activité. La plateforme VTC ambitionne d’atteindre les 50 % de sa flotte en électrique d'ici à 2030. "La recharge constitue l’un des freins majeurs à l’électrification, surtout pour des chauffeurs habitués à énormément rouler. Ce partenariat offre un accès à un réseau que je considère parmi les meilleurs de France à un coût vraiment avantageux. Cela devrait lever des barrières pour de nombreux chauffeurs", se réjouit Julien Mouyeket, manager général de Bolt.

… et Sixt



Sixt est l’autre partenaire d’Electra annoncé lors de cette inauguration. Le loueur courte durée a encore du mal à inciter ses clients à passer à l’électrique et cette collaboration avec l’installateur de bornes de recharge devrait lui permettre d'être un levier d’incitation. Les clients de Sixt louant un véhicule électrique pourront accéder à une option de recharge illimitée dans l’ensemble du réseau, en France et en Europe, pour huit euros par jour.

"Nous sommes dans les clous en matière d’électrification et le taux de VE dans la flotte destinée au client atteindra 10 % d'ici à la fin de l'année 2025. Mais nous sommes capables de nous adapter très facilement à la demande", tient à souligner Jean-Philippe Doyen, directeur général France de Sixt. Rappelons que depuis début mars, une règle permet d'intégrer les locations de VE dans celles destinées aux entreprises. 30 % des locations Sixt sont faites en moins de trois jours et 150 km.