Année 2025 solide pour Mobilize Financial Services

La captive financière du groupe Renault a dégagé un résultat avant impôts de près de 1,2 milliard d’euros en 2025. Une performance solide pour Mobilize Financial Services, qui a bénéficié du dynamisme commercial du constructeur.

Mobilize Financial Services a financé davantage de modèles électrifiés, en partie grâce au succès de la Renault 5 E-Tech via le leasing social. ©Renault

Alors que le groupe Renault a essuyé une perte record de 10,9 milliards d’euros en 2025, essentiellement liée à la dépréciation de sa participation dans Nissan, Mobilize Financial Services a, de son côté, affiché un résultat avant impôts de 1 181 millions d’euros. Un total stable comparé à 2024.

L’activité a été soutenue pour la captive financière avec un volume de 22,3 milliards d’euros de financements cumulés, en progression de 3,3 %. Ce sont 1,27 million de nouveaux contrats de financement qui ont été signés l’an passé, un volume en légère hausse de 1,7 %.

Taux d'intervention de 41,1 %

Ce bilan positif reflète la dynamique commerciale du groupe Renault. Ses livraisons se sont accrues de 3,2 % l’an passé, à 2,336 millions de véhicules. Mobilize Financial Services a également pu compter sur les efforts commerciaux de Nissan et Mitsubishi.

Le taux d’intervention, toutes motorisations confondues, s’est élevé à 41,1 % en 2025 (+0,2 point), avec une pointe à 46,6 % pour les modèles électrifiés. La captive met ici en avant son rôle dans le dispositif du leasing social. La Renault 5 E-Tech, à elle seule, a représenté un quart des 50 000 dossiers de l’opération.

"Les résultats de Mobilize Financial Services illustrent la solidité de son modèle dans un environnement incertain, souligne Patrick Claude, président du conseil d'administration de RCI Banque. En tant qu’acteur financier clé de Renault Group et de ses partenaires, Mobilize Financial Services soutient pleinement la dynamique commerciale du groupe et crée toujours plus de valeur pour ses clients."

Ce dernier ajoute : "Le renouvellement de notre partenariat avec Nissan ainsi que notre collaboration avec Geely au Brésil nous permet de contribuer à la stratégie partenariale du groupe et crée de nouvelles perspectives de développement."

Bonne année pour Mobilize Lease&Co

Dans le domaine spécifique de la location longue durée, l’entité Mobilize Lease&Co a de son côté financé 243 416 nouveaux contrats, à particulier et professionnel confondus. Le loueur porte ainsi sa flotte mondiale sous contrat à 657 760 véhicules, en hausse de 4,1 % par rapport à 2024.

Rappelons ici que l'entité de LLD reste en quête d'un partenaire bancaire pour accélérer son développement. Le dossier, à l'étude depuis plusieurs années, pourrait aboutir en 2026.