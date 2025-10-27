Alpine dévoile les tarifs de l'A390

Attendue dans les concessions françaises en fin d’année 2025, l’Alpine A390 sera disponible à la commande à partir du 4 novembre prochain. Ce crossover 100 % électrique est affiché à 67 500 euros pour la version GT, tandis que la GTS demandera 78 000 euros.

La version GT de l'Alpine A390 sera commercialisée en fin d'année 2025, tandis que la version GTS sera disponible au cours de l'année 2026. ©Alpine

On connait enfin les prix de l’Alpine A390. Disponible à la commande en France à partir du 4 novembre 2025, ce crossover 100 % électrique (ou "sport fastback" comme Alpine aime l’appeler) viendra compléter en fin d’année la gamme de la marque au A fléché, aux côtés de l’A110 et de l’A290.

Pour s’offrir une A390, il faudra donc débourser un minimum de 67 500 euros pour la version GT, accessible dès l’ouverture des commandes, tandis que la version GTS sera quant à elle commercialisée plus tard, en 2026, à partir de 78 000 euros. À titre de comparaison, le Porsche Macan 100 % électrique, l’un des rivaux de cet A390, voit ses tarifs débuter à 82 959 euros.

Jusqu’à 470 ch pour la version GTS

Conçue et fabriquée en France, dans l’usine historique de la marque à Dieppe, l’Alpine A390 met en avant le savoir-faire tricolore. D’autant que ses moteurs sont fabriqués dans l'usine de Cléon (76), quand ses batteries hautes performances fournies par Verkor emploient des cellules et des modules produits à Dunkerque et assemblés à Douai (59).

En parlant de la batterie, celle-ci offre une capacité généreuse de 89 kWh utiles, quelles que soient les versions, permettant à l’A390 de réaliser jusqu’à 555 km en cycle WLTP entre deux recharges. Une pompe à chaleur est par ailleurs incluse dès le premier niveau de finition, permettant d'optimiser la température de l'habitacle et de préserver l'autonomie.

Les ingénieurs de la marque ont mis au point un ensemble de trois moteurs électriques, un à l’avant et deux à l’arrière pour chacune des deux roues. De quoi offrir une transmission intégrale, une première chez Alpine, et d'assurer des performances dignes d’une sportive. Il faut en effet seulement 3,9 s à l’A390 pour abattre le 0 à 100 km/h pour la version GTS forte d’une puissance totale de 470 ch et de 808 Nm de couple.

Si la version GTS constitue le haut du panier, l’A390 sera également disponible en version GT, qui développe 400 ch, réalise le 0 à 100 km/h en 4,8 s et atteint une vitesse maximale de 200 km/h (contre 220 km/h pour la GTS). Les premiers exemplaires de l’A390 seront ainsi disponibles en Alpine Store, dès la fin de l'année 2025, pour des livraisons clients qui interviendront dans les semaines qui suivent.