Stellantis lance la phase de rappel des airbags Takata dans le nord de l'Europe

Après avoir traité 94 % des 400 000 cas de rappel pour défauts des airbags Takata dans le sud de l'Europe, le constructeur automobile entame la seconde phase de l'opération pour le nord du continent. La France, qui était coupée en deux, pèse 50 % des presque 860 000 véhicules concernés.

Opération airbags Takata, saison 2. Face à l'ampleur du rappel des quelque 1,2 million de voitures Citroën, DS et Opel en Europe concernées par les défaillances des airbags de l'équipementier Takata, le groupe automobile Stellantis lance la seconde phase de l'un des plus importants rappels automobiles.

La stratégie du constructeur s'est d'abord focalisée sur le sud de l'Europe. Une zone géographique plus sensible, notamment à cause de la chaleur et de l'humidité qui dégradent plus rapidement des composants chimiques présents dans les airbags.

400 000 véhicules étaient concernés par la première phase. Et Stellantis affirme aujourd'hui avoir traité 94 % des véhicules identifiés en Espagne, Italie... Et dans le sud de la France, sous une ligne Clermont-Ferrand-Lyon. Le groupe continue de rechercher les véhicules et leurs propriétaires qui ne se sont pas encore manifestés.

Près de 100 000 véhicules concernés encore en Europe

Cette seconde phase, qui débute, concerne cette fois près de 860 000 véhicules, qui roulent essentiellement en France, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Modalvie, en Suisse, en Ukraine et en Irlande. Le nord de la France, avec 400 000 modèles, pèse près de la moitié de l'opération.

Les premiers propriétaires contactés roulent en C3/DS 3, C4/DS4, DS 5 et Opel sur des véhicules âgés de 2009 à 2010. Les autres tranches d'âge, plus récentes, suivront au fur et à mesure.

Mais bonne nouvelle pour les conducteurs, cette seconde partie de l'opération ne nécessite pas la mise à disposition de véhicules de remplacement. Le constructeur assure avoir en stock toutes les pièces nécessaires et le temps d'immobilisation dans le réseau, une fois le rendez-vous pris, ne dure qu'une demi-heure. Chaque propriétaire concerné recevra un courrier de la part de Stellantis.