L'émission du Journal des Flottes - Gestionnaire de flotte : un métier de plus en plus complexe

Découvrez l'émission présentée par Damien Chalon, rédacteur en chef, sponsorisée par Geotab.

Il y a dix ans, le gestionnaire de flotte gérait des voitures. Aujourd’hui, il pilote un écosystème complexe de technologies, de données et de réglementations. L’électrification des parcs, la pression réglementaire et fiscale, l’explosion des coûts ont profondément transformé le métier. En contrepartie, jamais les gestionnaires n’ont disposé d’autant d’outils, de données et de partenaires pour agir. Comment transformer cette complexité en levier de performance et d’innovation ?

Découvrez l'émission présentée par Damien Chalon, rédacteur en chef, et à laquelle prennent part des experts du secteur :