L'émission du Club Trajectoire Durable – L’automobile à l’heure du choc fiscal

Découvrez l'émission présentée par Catherine Leroy, Directrice des rédactions, organisée par le Journal de l'Automobile et Mobilians.

En 2025, la fiscalité automobile entre dans une nouvelle ère. Entre le renforcement des malus écologiques, l’extension du malus au poids, le retour du leasing social et la mutation du bonus écologique vers un financement via les CEE (certificats d’économie d’énergie), les professionnels doivent composer avec un environnement instable et stratégique. Et un projet de loi de finances 2026 qui s’annonce déjà en retard !

Ne manquez pas notre prochaine émission du Club Trajectoire Durable consacrée à ces transformations majeures, pour tout comprendre et mieux anticiper leurs effets concrets sur le marché.

Émission présentée par Catherine Leroy, Directrice des rédactions de Syner'J Media, et à laquelle prennent part des experts du secteur :