Volkswagen ID. Polo : les boutons physiques font leur retour dans l’habitacle !

Publié le 5 janvier 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le constructeur allemand a levé le voile sur sa nouvelle génération de cockpit qui sera introduite par la future ID. Polo. S’il reste dans l’air du temps, l’habitacle de la citadine de Volkswagen réintroduira toutefois des commandes physiques. Un retour en arrière qui devrait ravir les utilisateurs.

La future ID. Polo inaugurera la nouvelle génération de cockpit de Volkswagen. ©Volkswagen

Voici une nouvelle qui devrait enchanter les clients de Volkswagen. Critiqués pour leur manque d’ergonomie, les habitacles des récents modèles avaient progressivement laissé tomber les commandes physiques, au profit du tout tactile. La Volkswagen ID.2 prendra finalement le nom d'ID. Polo Mais Volkswagen s’apprête à faire marche arrière. La marque allemande vient en effet de présenter sa nouvelle génération de cockpit, qui réintroduira certains boutons physiques. Un retour aux sources très attendu par les conducteurs. L’intérieur de la future ID. Polo Commercialisée dans sa version de série au cours de l’année 2026, la future ID. Polo sera donc le premier modèle de Volkswagen à inaugurer cette nouvelle génération de cockpit. Jusqu’ici uniquement présentée au public en livrée camouflage lors du salon de Munich 2025, en septembre dernier, la citadine allemande 100 % électrique nous donne néanmoins un aperçu de son habitacle. Prenant en compte les remarques de ses clients, Volkswagen réintroduit sur l’ID. Polo certaines commandes physiques, situées sous l’écran tactile central, avec notamment les fonctions de climatisation, de dégivrage du pare-brise ou encore d'activation des feux de détresse. Une petite molette pour régler le volume du système audio est également visible sur la console centrale. Sur le volant, les touches à retour haptique sont aussi supprimées, remplacées par de vrais boutons physiques. Si Volkswagen fait marche arrière pour ce qui est des commandes physiques, la marque ne renonce pas pour autant aux écrans. L’habitacle de la future ID. Polo reste en effet dans l’air du temps, avec un grand écran central tactile de 13 pouces pour le système d’infodivertissement, complété par un second écran pour l’instrumentation numérique, situé derrière le volant. Cette dalle de 10,25 pouces peut par ailleurs afficher un mode rétro, rappelant le tableau de bord de la première génération de la Golf.

