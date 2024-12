Véhicules hybrides et thermiques : le top 5 des essais 2024

2024 a été riche en nouveautés sur le marché des véhicules hybrides et thermiques. La rédaction du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile a sélectionné pour vous cinq essais effectués au cours de l’année écoulée.

La rédaction vous propose de replonger dans les principaux essais de véhicules hybrides et thermiques réalisés en 2024. ©Dacia

Renault Symbioz : le grand frère du Captur

Positionné entre le Captur et l’Austral, le Renault Symbioz vient compléter la gamme compacte du constructeur au losange et marquer la fin du chapitre "reconquête du segment C" de la Renaulution. Le Symbioz devient dans le même temps le septième SUV de la gamme Renault. Ce nouveau modèle dispose en plus de sérieux arguments qui devraient permettre au constructeur français d’aller séduire les familles, mais également et surtout les flottes. En première ligne, son habitacle spacieux, son volume de coffre, mais aussi son bon niveau de consommation, grâce à son système d’hybridation légère offrant jusqu’à 1 000 km d’autonomie.

Audi A5 : deux-en-un

Remplaçante des anciennes A4 et A5, la nouvelle génération de l’A5 fut accueillie à bras ouverts chez Audi car, à part le restylage de l’A3 en début d’année 2024, cela faisait presque trois ans que le réseau n’avait pas de nouveaux modèles à distribuer. D’autant que cette cuvée 2024 de l’A5 dispose de solides prestations. Plus spacieuse, elle offre en effet davantage de place aux passagers arrière, tandis que la planche de bord a totalement évolué avec une part belle faite aux écrans. Sous le capot, contrairement aux constructeurs français, Audi offre une large gamme de motorisations, allant de l’essence au diesel micro-hybridé, tout en passant par un V6 de 367 ch.

BMW Série 1 : une vraie nouveauté

Vingt ans après son lancement, la plus petite des BMW revient pour une quatrième génération. Si cette nouvelle Série 1 apparaît comme une simple évolution de son aînée, elle réserve néanmoins son lot de nouveautés. À commencer par un intérieur totalement revisité et une gamme de motorisations simplifiées. Côté prix, la nouvelle BMW Série 1 voit ses tarifs débuter à 38 900 euros pour sa version essence 120. La motorisation diesel 120 d commence quant à elle à partir de 41 500 euros.

Dacia Duster : incontournable

Impossible de réaliser cette liste sans parler du nouveau Duster. Car Dacia ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans son SUV. Véritable succès depuis son lancement en 2010, cette troisième génération totalement renouvelée compte bien rester au sommet. Le nouveau Duster est donc désormais disponible avec des propositions full et mild hybrid, et avec une offre unique à 19 690 euros en entrée de gamme. Certes, ce n’est plus les 11 990 euros de la première génération, mais même à ce prix-là, le Duster reste un ovni sur la planète automobile, sans concurrence réelle.

Volkswagen Tiguan : pour retrouver son rang

Modèle Volkswagen le plus vendu au monde depuis 2017, le Tiguan a signé son grand retour avec une troisième génération totalement revue. Le constructeur allemand a en effet tout changé, mais sans perdre de vue les recettes du succès. Le gabarit est similaire et son design évolue vers plus de rondeur sans renier sa fi­liation. En plus d’une hybridation légère en 48 V, le SUV proposera deux PHEV avec plus de 110 km d’autonomie électrique. Avec le nouveau Tiguan, Volkswagen espère aller à nouveau séduire les familles, mais aus­si les professionnels qui représentaient 60 % des ventes du modèle jusqu’ici.