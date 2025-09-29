Télématique : Tesla ouvre ses données OEM à Geotab

Le télématicien canadien Geotab annonce la signature d’un partenariat avec Tesla. Toutes les données issues des véhicules du constructeur américain seront donc dorénavant directement remontées sur la plateforme MyGeotab, et ce, sans la pose d’un boîtier supplémentaire.

Les clients de Geotab auront désormais accès aux données OEM issues des véhicules de Tesla. ©Tesla

Après Stellantis, Volkswagen, Renault, Toyota, Volvo, Ford, BYD ou encore BMW, c’est désormais au tour de Tesla de rejoindre le portefeuille de marques de Geotab. Le leader mondial de la télématique annonce en effet avoir signé un partenariat avec le constructeur américain de véhicules 100 % électriques.

Cette association permet donc au télématicien canadien d’intégrer et de centraliser directement dans sa plateforme MyGeotab les flux de données connectés OEM de Tesla au Canada, aux États-Unis et en Europe. En d’autres termes, les clients de Geotab auront désormais un accès direct aux datas transmises par les boîtiers de première monte intégrés aux véhicules de la marque lors de leur construction. L’activation peut alors se faire à distance et sans contact avec le véhicule.

"L’avenir de la gestion de flotte est connecté et riche en données. La connexion de la plateforme Geotab avec les véhicules Tesla marque une avancée majeure pour offrir à nos clients les avantages de la télématique embarquée OEM sur une gamme 100 % électrique", a réagi Christoph Ludewig, vice-président EMEA chez Geotab.

Les flottes équipées de véhicules Tesla disposeront d’un suivi précis des données propres aux véhicules électriques, comme l’état de charge ou l’autonomie restante. Les gestionnaires de flottes pourront ainsi affiner leurs stratégies de recharge et optimiser l’utilisation de leurs véhicules. En parallèle, les datas remontées par l’odomètre offriront quant à elles une meilleure planification de la maintenance et un meilleur suivi de l’état du véhicule.

Les données relatives à la ceinture de sécurité, à la vitesse du véhicule, à l’accélération, aux freinages brusques et aux virages serrés permettront également aux gestionnaires de flotte d’analyser le comportement de leurs conducteurs et donc de promouvoir une conduite plus sûre. Enfin, les trajets pourront être optimisés grâce à la géolocalisation.

"Cette solution permet aux flottes de tirer pleinement parti de leurs véhicules Tesla en leur donnant accès, dans l’environnement familier de MyGeotab, à des informations détaillées sur des indicateurs clés liés aux véhicules électriques, tels que l’état de charge, mais aussi sur la rentabilité et la localisation. Ce niveau de visibilité est essentiel pour permettre aux flottes d’intégrer sereinement les véhicules électriques dans leurs opérations et de construire un avenir électrifié", conclut Christoph Ludewig.