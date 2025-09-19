Swish et Ulys s’unissent pour simplifier la mobilité des professionnels

Publié le 19 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

La start-up française spécialisée dans les infrastructures de recharge, Swish, annonce la signature d’un partenariat avec Ulys, le service de télépéage du groupe Vinci. Ensemble, les deux entreprises proposeront une solution unique visant à simplifier la mobilité électrique des professionnels.

Avec ce partenariat, les deux entreprises souhaitent faire gagner du temps aux gestionnaires de flotte, afin qu'ils puissent se concentrer sur leur activité. ©Swish

Lancée en 2020, la start-up française Swish a rencontré une ascension fulgurante en l’espace de quelques années. L’opérateur spécialisé dans la mobilité électrique pour les professionnels dispose en effet aujourd’hui d’une couverture européenne, de par sa présence en France, en Italie, en Espagne et en Belgique. Bump ajoute Atlante à son réseau de partenaires en France Pour faciliter l’accès à la recharge électrique, Swish a donc décidé de s’associer à Ulys, l’un des leaders français du télépéage, avec plus de six millions d’utilisateurs. L’objectif de ce partenariat ? Proposer une solution unique et intégrée, répondant aux besoins des professionnels, qu’ils soient en déplacement quotidien ou en itinérance longue distance. Une formule tout-en-un au service des flottes Concrètement, Swish continuera d’apporter son savoir-faire dans la conception, l’installation, la maintenance et le financement des bornes de recharge en entreprise et à domicile des collaborateurs. De son côté, Ulys Pro offrira aux gestionnaires de flotte une formule tout-en-un combinant les recharges électriques sur les bornes de Swish en entreprise, mais aussi sur les bornes publiques partout en France et en Espagne. Les entreprises auront alors accès, via une seule carte, aux plus de 3 000 points de charge déjà installés par Swish et aux plus de 160 000 bornes accessibles avec Ulys Pro Electric. La carte de recharge inclut également un accès au télépéage et aux parkings. Un moyen pour les gestionnaires de flotte "de gagner du temps, de réduire la complexité administrative et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir leur activité". Recharge publique : Ford se rapproche d'Octopus Energy et dépasse le million de bornes "Swish et Ulys unissent leurs forces pour simplifier au maximum la mobilité des entreprises. À partir d’une formule unique, nous couvrons l’ensemble des besoins de nos clients respectifs : recharge sur sites, en extérieur, pass télépéage et accès à de nombreux parkings. Ce nouveau partenariat offre aux flottes une nouvelle solution fluide, intégrée et pérenne", a déclaré Alberto Prendin, directeur général de Swish.

