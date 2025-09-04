Recharge publique : Ford se rapproche d'Octopus Energy et dépasse le million de bornes

Publié le 4 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le constructeur automobile a pris le parti de s'appuyer sur un partenaire, Octopus Energy, pour améliorer l'expérience des conducteurs de ses voitures électriques. Ford permet ainsi à son réseau BlueOval d'accéder à un maillage d'un million de bornes de recharge publiques.

Le réseau de recharge BlueOval x Octopus Electroverse sera accessible à tous les types de clients. ©Ford

Ford fait un geste en faveur des conducteurs de voitures électriques. Le constructeur américain a annoncé, le 2 septembre 2025, un accord avec Octopus Energy. L'énergéticien doit permettre à la marque de proposer un accès facilité à un très grand nombre de bornes de recharge à travers l'Europe. Plus précisément, il s'agit de rapprocher BlueOval, le réseau dont Ford est propriétaire, d'Octopus Electroverse, la solution de recharge publique déployée par le fournisseur d'énergie. Ce qui permettra aux particuliers comme aux professionnels de disposer d'un service composé de plus de 1 200 réseaux de recharge pour un total dépassant le million de bornes. Quelles sont les marques de voitures les plus électriques en France ? "Nous savons que, pour les clients particuliers comme pour les clients professionnels, une recharge publique pratique, facile d’utilisation et rentable est primordiale, a déclaré Sven Pleines, responsable de la recharge publique en Europe, au sein de la division Ford Model e. Le réseau de recharge BlueOval x Octopus Electroverse permettra cela, rendant la gamme de véhicules électriques Ford encore plus attrayante". Des avantages pour les utilisateurs professionnels D'un point de vue technique, les deux environnements vont communiquer. Dès octobre 2025, les clients Ford pourront simplement télécharger l’application Electroverse et y connecter leur compte Ford pour débloquer la possibilité de se brancher aux prises référencées par Octopus Energy. Il ne leur suffira alors que d'une seule application et d'une seule carte de recharge. Les clients professionnels pourront également profiter de trois mois d’accès gratuit au portail Octopus pour les flottes, explique le constructeur. Cela leur offrira d'abord de la flexibilité dans l’affectation des cartes de recharge à des conducteurs spécifiques, ensuite des remises sur les grands réseaux et enfin des rapports personnalisables incluant facturation mensuelle et fonctionnement multimarques. Pour Charge France, l'hybride rechargeable n'a pas sa place dans la décarbonation des transports Lancé à l’été 2020, Octopus Electroverse a depuis lors reçu plusieurs distinctions pour son aspect innovant dans le monde de l'électromobilité. En France, cette collaboration avec Ford débouchera sur un maillage de plus de 160 000 prises.

