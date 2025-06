Rétrofit : Rev Mobilities à l'assaut des flottes africaines avec son Toyota e-Lux

La société française spécialisée dans la conversion à l'électrique des véhicules thermiques a dévoilé sa dernière création, un kit pour Toyota Hilux. Rev Mobilities s'appuiera sur le groupe Sogafric et sa filiale de leasing BtoB pour lancer la commercialisation au Gabon (Afrique) tout d'abord.

Boris Kerangall (Sogafric), Julien Soret (Gesparc) et Arnaud Pigounides (Rev Mobilities). ©Le Journal de l'Automobile

Rev Mobilities a dévoilé, le 11 juin 2025, le premier exemplaire de son Toyota e-Lux. Cette version électrique du Toyota Hilux passée entre les mains du spécialiste français du réfrofit a vocation à satisfaire une demande croissante venue d'Afrique.

Le projet a demandé deux années de travail d'ingénierie dans l'atelier situé à Paris. Il en résulte une voiture dotée de cinq batteries, dont quatre sous le capot moteur et une en position centrale arrière, qui cumulent 40 kWh de puissance, ainsi que d'un moteur 160 kW (limité à 80 kW en pic). Le tout pour une autonomie annoncée de 190 km sur terrain cabossé, récupérée en 5 h grâce au chargeur de 7 kW intégré.

La prouesse technique de Rev Mobilities tient plus particulièrement dans la conservation des qualités de franchissement du Toyota Hilux. D'abord, parce que le jeu des masses n'a pas été bouleversé. Pour 460 kg retirés sur la version d'origine, le kit de conversion à l'électrique n'a ajouté que 572 kg, soit 6 % de prise de masse quand la réglementation fixe la limite à 10 %.

Ensuite, parce que les ingénieurs ont réussi, malgré le retrait de la boîte de vitesses, à laisser en place le différentiel et la possibilité de passer de deux à quatre roues motrices. Il en résulte que, lors de notre essai sur le site de l'Utac au sud de Casablanca, le Toyota e-Lux a gravi sans faillir une pente rocheuse à 30 %.

Un grand groupe africain comme partenaire exclusif

Des caractéristiques qui s'inscrivaient dans le cahier des charges de Gesparc. Cette filiale du groupe Sogafric, importateur automobile au Gabon (Afrique) qui a une part de marché d'environ 50 % sur le VN, a été à l'origine du projet. Et pour cause, en tant que branche chargée de la location de véhicules en courte et longue durée, elle compte intégrer des véhicules convertis à l'électrique dans son catalogue. Ils seront proposés à des flottes désireuses de verdir leur parc.

Une relation exclusive qui s'est concrétisée sous forme de coentreprise. Sous l'entité Rev Offroad, Rev Mobilities et Gesparc se sont associés à parts égales. L'entreprise d'Arnaud Pigounides fournira les kits de conversion et la formation. La société gabonaise assurera la commercialisation, au Gabon et dans les pays voisins.

Cette relation présente un avantage. Gesparc apporte une commande de 70 kits dans sa valise. Vingt d'entre eux devront être livrés entre le 1er octobre et la fin de l'année 2025. Les cinquante autres suivront en 2026. "Nous avons gardé le secret sur cette initiative dans laquelle un client est partie prenante et nous espérons que les premières mises en circulation feront effet boule de neige au Gabon et chez les pays voisins", confie Julien Soret, directeur général de Gesparc. Il explique mener une négociation avec un autre exploitant de mines dont la flotte comprend 1 000 Toyota Hilux diesel.

Un schéma totalement rentable

Le kit développé, facturé un peu plus de 40 000 euros à ce jour, tient en trois caisses. Elles seront expédiées vers le Gabon et l'installation se fera sur place, dans un atelier dédié de Gesparc. En qualité de distributeur auprès des gestionnaires de flotte, Gesparc portera le risque financier du stock. "Ce modèle d'affaires nous rend totalement rentable et l'Afrique devient un levier de croissance pérenne pour nous", apprécie Arnaud Pigounides qui, comme ses confrères du rétrofit, éprouve des difficultés à virer au vert en France.

À plus long terme, le kit mis au point par Rev Mobilities a vocation à servir les intérêts de Rev Offroad sur une gamme élargie de véhicules. En plus de s'adapter aux nombreuses variantes de Toyota Hilux en circulation dans le monde, ce kit fabriqué avec des équipementiers de renom dont Valeo, Forsee Power, Hella ou encore 3 MO est pensé pour s'embarquer sur d'autres marques de pick-up et 4x4 moyennant de menus ajustements (logiciels, câblage…).