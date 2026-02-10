Renault en passe de racheter la totalité de Flexis

Publié le 10 février 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Déjà propriétaire de Flexis à hauteur de 45 %, Renault serait sur le point d’acquérir la totalité du spécialiste des véhicules utilitaires légers électriques. Des désaccords stratégiques avec Volvo auraient en effet poussé le constructeur au losange à négocier le rachat des parts de son partenaire, ainsi que celles de l’actionnaire minoritaire CMA CGM.

Selon nos confrères du Monde, Renault, qui détient déjà 45 % du capital de Flexis, serait sur le point de racheter la totalité de l'entreprise. ©Flexis

Renault va prendre le contrôle de Flexis. Selon nos confrères du Monde, le groupe dirigé par François Provost serait sur le point d’acquérir la totalité du spécialiste des véhicules utilitaires légers électriques. Créée en 2024 par Renault et Volvo, qui possèdent chacun 45 % du capital de la jeune entreprise, Flexis est également détenue à hauteur de 10 % par l’armateur CMA CGM, via son fonds d’investissement Pulse. Renault et Volvo s’écharpent au sujet de Flexis En décembre 2025, nous apprenions l’existence de désaccords stratégiques entre les deux actionnaires majoritaires, Renault et Volvo. Le constructeur au losange aurait en effet été favorable à l’adaptation du business plan, contrairement à son partenaire suédois. Flexis avait alors sollicité le tribunal des affaires économiques de Nanterre (92) pour demander la nomination d’un conciliateur, en la personne de Marc Sénéchal. Un rachat total par Renault en bonne voie Un accord de rachat aurait finalement été trouvé par les trois actionnaires. Renault devrait ainsi racheter la totalité des parts de Flexis à ses partenaires. En revanche, le montant de la transaction n’est pour l’heure pas encore connu. La marque au losange est d’ailleurs la plus imbriquée dans cette aventure, avec de nombreux transfuges vers la jeune société, une collaboration poussée entre équipes d’ingénierie et bien entendu la perspective de produire et de commercialiser les produits en son nom propre et pour Flexis. Chez Flexis, les services connectés précèdent les véhicules Renault a en effet dévoilé le futur Trafic E-Tech à l’occasion du salon Solutrans, dont la production doit démarrer à Sandouville (76), d’ici à la fin de l’année 2026. Dans le même temps, Flexis présentait ses premiers services de gestion de flotte et annonçait avoir signé 40 lettres d’intention, là aussi en vue de la commercialisation du fourgon en son nom propre. Rappelons qu’à la création de Flexis, Renault et Volvo prévoyaient d’investir 300 millions d’euros sur trois ans. À cela venaient s’ajouter 120 millions d’euros mis sur la table par CMA CGM. À ce jour, ce sont donc près de 750 millions d’euros qui ont d’ores et déjà été investis dans la coentreprise, dont 80 millions en novembre dernier. Mais Renault estime que Flexis a perdu de sa valeur, contrairement à ses deux partenaires.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.