Peugeot met la lumière sur sa nouvelle 308 restylée

Lancée en 2021, la troisième génération de la Peugeot 308 passe par la case restylage. Si son allure évolue légèrement, elle conserve toujours sa large gamme de motorisations, avec des autonomies revues à la hausse pour les versions électriques et hybrides rechargeables.

La nouvelle Peugeot 308 restylée devient le premier modèle de la marque à arborer une face avant illuminée. ©Peugeot

Après quatre années de commercialisation, la troisième génération de la Peugeot 308 s’offre une mise à jour de mi-carrière. Très appréciée des Français, la berline compacte et sa déclinaison break (baptisée SW) figuraient encore dans le top 10 des ventes dans l’Hexagone en 2024. Cependant, leurs immatriculations ont chuté de 22,6 % au premier semestre 2025, à 16 307 unités.

Ce restylage de la troisième génération de 308 arrive donc à un moment opportun et devrait permettre à Peugeot de renouer avec les volumes. D’autant que la marque au lion est soumise à une forte concurrence sur son segment, notamment incarnée par la Volkswagen Golf, la Citroën C4 ou encore la Renault Megane E-Tech pour sa version électrique.

Face avant illuminée

Lors de son lancement en 2021, la troisième génération de la 308 fut le premier modèle à arborer le nouveau logo de la marque. Quatre ans plus tard, sa version restylée innove de nouveau en devenant la première voiture de la gamme à proposer une face avant illuminée.

Au cœur de cette face avant réinventée, le blason Peugeot s’illumine donc pour la première fois et est relié, grâce à de fins brins éclairés, aux nouveaux projecteurs. Ces derniers adoptent une nouvelle signature lumineuse, à l’avant comme à l’arrière, qui se compose désormais de trois griffes en LED inclinées.

Si les changements stylistiques se font remarquer à l’extérieur, l’intérieur reste quant à lui quasiment à l’identique. La Peugeot 308 restylée conserve le i-Cockpit du modèle actuel ainsi que les deux écrans de 10 pouces pour l’instrumentation numérique et le système d’infodivertissement. L’habitabilité reste aussi inchangée, avec un volume de coffre qui oscille entre 314 et 598 l selon la carrosserie et la motorisation choisie.

Autonomie électrique en progression

La Peugeot 308 restylée conserve l’un de ses principaux atouts, à savoir celui de proposer un panel de motorisations extrêmement larges. La "lionne" est ainsi d’abord proposée en version microhybride de 145 ch, composée d’une petite batterie qui se recharge toute seule lors de la conduite. Le moteur BlueHDI de 130 ch fait aussi son grand retour, alors que les offres diesel se font de plus en plus rares.

La berline compacte et sa déclinaison break sont également toujours disponibles avec une motorisation hybride rechargeable de 195 ch. Celle-ci associe un moteur quatre cylindres 1,6 l turbocompressé de 150 ch à un moteur électrique de 125 ch pour une puissance cumulée de 195 ch. Grâce à une nouvelle batterie de 17,2 kWh, l’autonomie en 100 % électrique progresse de 20 km, lui permettant désormais de parcourir jusqu’à 85 km en cycle mixte WLTP.

Enfin, la nouvelle 308 restylée est aussi disponible en motorisation 100 % électrique de 156 ch. Là aussi, le modèle embarque une nouvelle batterie de 55,4 kWh de capacité utile, lui permettant de gagner jusqu’à 34 km d’autonomie. Cette nouvelle e-308 peut dorénavant parcourir jusqu’à 450 km entre deux recharges. Pour l’ensemble des versions, les commandes ouvriront à l’automne 2025, tandis que les premières livraisons interviendront à la fin de l’année.