Octopus Energy lance sa solution de gestion de recharge pour les flottes d’entreprise
Publié le 11 mars 2026
Après s’être associé au constructeur Ford, Octopus Energy franchit une nouvelle étape dans sa conquête du marché de la mobilité électrique. Le fournisseur d’énergie va en effet déployer sa solution de gestion de recharge pour les flottes d’entreprise en France, qui prend le nom d’Octopus Fleet.
Déjà lancée au Royaume-Uni l’an dernier, la solution compte plus d’une quarantaine de clients dans l’Hexagone. Mais l’entreprise souhaite élargir sa clientèle et vise désormais les grands comptes à forte densité de véhicules.
Un remboursement automatique au kWh payé
Côté recharge, Octopus Fleet offre à ses utilisateurs un accès au réseau Octopus Electroverse, qui prend en charge 97 % des bornes publiques en France. Mais le point central du dispositif concerne avant tout le remboursement de la recharge au domicile des salariés, qui reste 80 % moins chère qu'en borne publique.
L’offre permet en effet d'interfacer le compte Octopus Fleet du conducteur avec son contrat d'énergie domestique, quel que soit son fournisseur. Il peut distinguer les sessions de recharge professionnelles des sessions personnelles en un clic, directement depuis l'application, à la fin de la recharge.
Le remboursement s'effectue ensuite automatiquement, sur le prix exact du kWh payé et non sur un forfait approximatif. Sur son application, l’utilisateur peut ainsi avoir accès aux informations concernant la recharge, telles que le coût des sessions, le volume d’énergie consommée, ou encore le statut de ses remboursements.
Du côté du gestionnaire, l'outil centralise également toute l'administration de la flotte, sans intermédiaire : monitoring en temps réel de la consommation et des coûts associés, commande de cartes de recharge publique pour les conducteurs, activation des accès conducteurs, facturation centralisée, etc.
La solution Octopus Fleet est accessible à un tarif fixe de 5,50 euros HT par mois et par conducteur, sans engagement, auquel il faudra ajouter le prix de la recharge. Contrairement aux opérateurs historiques, Octopus Energy indique que son modèle repose exclusivement sur un abonnement, sans aucune marge sur l'énergie consommée.
