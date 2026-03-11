Octopus Energy lance sa solution de gestion de recharge pour les flottes d’entreprise

Publié le 11 mars 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le fournisseur d’électricité lance Octopus Fleet en France. Cette solution de gestion de recharge pour les flottes d’entreprise donne accès à la quasi-totalité des bornes publiques de l’Hexagone et permet également un remboursement sur le prix exact du kWh payé à domicile par les salariés.

Déjà déployée au Royaume-Uni en 2025, la solution de gestion de recharge Octopus Fleet arrive cette année en France. ©Octopus Energy

Après s’être associé au constructeur Ford, Octopus Energy franchit une nouvelle étape dans sa conquête du marché de la mobilité électrique. Le fournisseur d’énergie va en effet déployer sa solution de gestion de recharge pour les flottes d’entreprise en France, qui prend le nom d’Octopus Fleet. Recharge publique : Ford se rapproche d'Octopus Energy et dépasse le million de bornes Déjà lancée au Royaume-Uni l’an dernier, la solution compte plus d’une quarantaine de clients dans l’Hexagone. Mais l’entreprise souhaite élargir sa clientèle et vise désormais les grands comptes à forte densité de véhicules. Un remboursement automatique au kWh payé Côté recharge, Octopus Fleet offre à ses utilisateurs un accès au réseau Octopus Electroverse, qui prend en charge 97 % des bornes publiques en France. Mais le point central du dispositif concerne avant tout le remboursement de la recharge au domicile des salariés, qui reste 80 % moins chère qu'en borne publique. L’offre permet en effet d'interfacer le compte Octopus Fleet du conducteur avec son contrat d'énergie domestique, quel que soit son fournisseur. Il peut distinguer les sessions de recharge professionnelles des sessions personnelles en un clic, directement depuis l'application, à la fin de la recharge. Le remboursement s'effectue ensuite automatiquement, sur le prix exact du kWh payé et non sur un forfait approximatif. Sur son application, l’utilisateur peut ainsi avoir accès aux informations concernant la recharge, telles que le coût des sessions, le volume d’énergie consommée, ou encore le statut de ses remboursements. Electra poursuit sa phase de développement en 2026 Du côté du gestionnaire, l'outil centralise également toute l'administration de la flotte, sans intermédiaire : monitoring en temps réel de la consommation et des coûts associés, commande de cartes de recharge publique pour les conducteurs, activation des accès conducteurs, facturation centralisée, etc. La solution Octopus Fleet est accessible à un tarif fixe de 5,50 euros HT par mois et par conducteur, sans engagement, auquel il faudra ajouter le prix de la recharge. Contrairement aux opérateurs historiques, Octopus Energy indique que son modèle repose exclusivement sur un abonnement, sans aucune marge sur l'énergie consommée.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.