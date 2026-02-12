Electra poursuit sa phase de développement en 2026

Le spécialiste français de la recharge ultrarapide a réalisé une bonne année 2025, avec près de 4 000 points de charge répartis dans dix pays. Electra compte encore s’étendre en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg et en République tchèque en 2026.

Le taux d’utilisation moyen par station d'Electra a augmenté de 62 % en 2025. ©Electra

Electra continue de grandir. En effet, l’entreprise française annonce avoir encore étendu son développement en 2025. Ainsi, l’opérateur de bornes de recharge ultra-rapide a augmenté l’étendue de son réseau de 244 stations l’année dernière, portant son réseau à 644 stations de recharge en Europe. Cela représente pour Electra près de 4 000 points de charge de plus de 150 kW. Le groupe précise qu’il est le premier réseau de recharge en Belgique et dans le top 3 en France.

Déjà présent dans dix pays européens, Electra compte s’étendre en Allemagne, en Espagne, au Luxembourg et en République tchèque. "Electra démontre par ailleurs sa capacité à se déployer dans un contexte de forte tension foncière et énergétique en sécurisant des emplacements premium", se réjouit l’entreprise dans son communiqué. Par ailleurs, Electra précise que le taux d’utilisation moyen par station a augmenté de 62 %, tandis que son nombre de stations est en croissance de 60 %.

Un taux de disponibilité de 99 %

L’entreprise assure par ailleurs que son taux de disponibilité – les bornes qui n’ont pas de défaillances lorsque le conducteur se recharge – est "supérieur à 99 %" en 2025. "Cette performance positionne Electra parmi les tout premiers opérateurs européens de recharge ultrarapide, capables de soutenir des niveaux d’utilisation élevés, condition indispensable à la rentabilité du modèle", met en avant l’entreprise dans son communiqué.

Présentées fin 2024, Electra a également commencé à implanter ses stations Electraline en 2025. Ces dernières, connectées, permettent de suivre en temps réel la recharge, simplifient l’interaction avec la borne et transmettent, s’il s’agit d’un salarié, les données opérationnelles au gestionnaire de flotte.

En 2026, Electra compte encore s’étendre

En 2026, Electra s’est donné pour mot d’ordre de s’étendre par le biais d’une nouvelle phase de déploiement "intensif". Une expansion tant géographique que sur les usages. Pour ce faire, le spécialiste de la recharge ultrarapide compte installer des stations évolutives "plus grandes et puissantes", dans l’objectif de soutenir un taux d’utilisation plus élevé et de limiter les congestions.

Ainsi, à l’horizon 2027, l’entreprise française se donne pour objectif d’atteindre plus de 1 300 stations et 7 500 points de recharge, principalement hors des frontières hexagonales. Electra espère ainsi atteindre le top 3 européen des opérateurs de recharge en volume d’énergie délivrée.

L’entreprise devrait également intégrer d’autres services comme la gestion de la disponibilité, la planification, l’autocharge et les outils dédiés aux professionnels. "L’année 2026 doit marquer à ce titre une étape clé, avec un objectif de rentabilité opérationnelle, condition indispensable pour soutenir durablement l’investissement et le passage à l’échelle", assure Electra.

Un focus sur les flottes

"Il ne s’agit plus seulement de déployer des bornes : il s’agit d’assumer un rôle structurant pour la mobilité électrique. Cela implique des exigences fortes : une fiabilité irréprochable, une discipline économique, et surtout la capacité à accompagner les usages réels, en particulier ceux des entreprises et des flottes", assure Aurélien de Meaux, cofondateur et CEO d’Electra.

Electra souhaite mettre le focus sur les flottes d’entreprises et les partenariats BtoBtoC en 2026. Ainsi, le groupe déploie des solutions dédiées aux flottes, au travers de la recharge rapide, du pilotage des usages, d’une tarification adaptée et de l’interconnexion avec les outils des gestionnaires de parcs. Il renforcera ses partenariats avec les plateformes de mobilité, les loueurs, les acteurs du transport et les grandes entreprises, afin d’intégrer la recharge directement dans les usages existants.