Les entreprises portent les ventes de voitures électriques en France
Publié le 22 août 2025
La récente réforme des avantages en nature, largement favorable aux voitures électriques écoscorées, et la perspective de pénalités financières pour non-verdissement font que les entreprises sont davantage ouvertes à l’idée d’intégrer des voitures électriques (VE) dans leur flotte automobile.
Les données d’immatriculations fournies par AAA Data montrent une nette accélération des mises à la route depuis le début de l’année 2025. Pour rappel, en 2024, les pros au sens large (administrations, loueur longue durée et sociétés) avaient été à l’origine de 21,2 % des livraisons de voitures électriques dans le pays (37 106 unités sur 175 430).
40,3 % en juillet 2025
À fin juillet 2025, cette part est passée à 32,3 %, avec 54 201 immatriculations cumulées en BtoB sur un total national de 167 880 unités. Cette montée en puissance s’est traduite en juillet par une part inédite pour les flottes. Celles-ci ont en effet représenté 40,3 % des mises à la route de VE dans l’Hexagone, contre 27,2 % l’an passé sur la même période.
Les flottes jouent donc pleinement le rôle moteur qui leur était demandé par le gouvernement fin 2024. Dans le même temps, force est de constater que les particuliers se montrent plus prudents.
Le dispositif du leasing social, qui débutera le 30 septembre prochain, sera certainement l’occasion d’un rééquilibrage des forces. Le gouvernement attend un minimum de 50 000 dossiers de financement.
Classement des voitures électriques en BtoB en juillet 2025 :
|1
|Tesla Model Y
|610
|2
|Renault Scenic E-Tech
|582
|3
|Renault 5 E-Tech
|514
|4
|BMW iX1
|400
|5
|Renault Mégane E-Tech
|375
|6
|Skoda Elroq
|260
|7
|Volkswagen ID.4
|252
|8
|BMW iX2
|188
|9
|Cupra Born
|180
|10
|Peugeot e-308
|156
Classement des voitures électriques en BtoB en 2025 :
|1
|Renault Scenic E-Tech
|4392
|2
|Tesla Model Y
|4154
|3
|Renault 5 E-Tech
|2669
|4
|Peugeot e-208
|2164
|5
|Renault Mégane E-Tech
|1950
|6
|Citroën ë-C3
|1892
|7
|BMW iX1
|1674
|8
|Cupra Born
|1505
|9
|Tesla Model 3
|1479
|10
|Volkswagen ID.4
|1448
