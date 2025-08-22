Les entreprises portent les ventes de voitures électriques en France

Publié le 22 août 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

En attendant le dispositif du leasing social, pourvoyeur de volumes, les ventes de voitures électriques en France sont de plus en plus supportées par le secteur des flottes. En juillet 2025, 40,3 % des livraisons ont concerné des professionnels.

Le Renault Scenic E-Tech est le modèle électrique le plus livré en entreprise depuis janvier 2025. ©Renault

La récente réforme des avantages en nature, largement favorable aux voitures électriques écoscorées, et la perspective de pénalités financières pour non-verdissement font que les entreprises sont davantage ouvertes à l’idée d’intégrer des voitures électriques (VE) dans leur flotte automobile. Les données d’immatriculations fournies par AAA Data montrent une nette accélération des mises à la route depuis le début de l’année 2025. Pour rappel, en 2024, les pros au sens large (administrations, loueur longue durée et sociétés) avaient été à l’origine de 21,2 % des livraisons de voitures électriques dans le pays (37 106 unités sur 175 430). 40,3 % en juillet 2025 À fin juillet 2025, cette part est passée à 32,3 %, avec 54 201 immatriculations cumulées en BtoB sur un total national de 167 880 unités. Cette montée en puissance s’est traduite en juillet par une part inédite pour les flottes. Celles-ci ont en effet représenté 40,3 % des mises à la route de VE dans l’Hexagone, contre 27,2 % l’an passé sur la même période. Les flottes jouent donc pleinement le rôle moteur qui leur était demandé par le gouvernement fin 2024. Dans le même temps, force est de constater que les particuliers se montrent plus prudents. Le marché des flottes a limité la casse en juillet 2025 Le dispositif du leasing social, qui débutera le 30 septembre prochain, sera certainement l’occasion d’un rééquilibrage des forces. Le gouvernement attend un minimum de 50 000 dossiers de financement. Classement des voitures électriques en BtoB en juillet 2025 : 1 Tesla Model Y 610 2 Renault Scenic E-Tech 582 3 Renault 5 E-Tech 514 4 BMW iX1 400 5 Renault Mégane E-Tech 375 6 Skoda Elroq 260 7 Volkswagen ID.4 252 8 BMW iX2 188 9 Cupra Born 180 10 Peugeot e-308 156 Classement des voitures électriques en BtoB en 2025 : 1 Renault Scenic E-Tech 4392 2 Tesla Model Y 4154 3 Renault 5 E-Tech 2669 4 Peugeot e-208 2164 5 Renault Mégane E-Tech 1950 6 Citroën ë-C3 1892 7 BMW iX1 1674 8 Cupra Born 1505 9 Tesla Model 3 1479 10 Volkswagen ID.4 1448

