Le marché des flottes a limité la casse en juillet 2025

Après un mois de juin 2025 épouvantable, le marché des flottes a ralenti sa chute en juillet. Les immatriculations de voitures particulières et d’utilitaires légers n’ont perdu que 7,1 %, à 58 642 unités. L’électrique a tiré son épingle du jeu.

Le marché des flottes a reculé de 7,1 % en juillet 2025. ©AdobeStock-SekhSadi

Le mois de juin 2025 restera comme l’une des pires périodes récentes pour le marché des flottes. Les mises à la route de voitures particulières (VP) et d’utilitaires légers (VUL) avaient plongé de 22,3 %. Un désastre qui laissait présager du pire pour la suite de l’exercice.

La croissance n’est toujours pas au rendez-vous, mais les immatriculations BtoB en France ont finalement évité le naufrage en juillet. L’activité a été en repli de 7,1 % sur le mois écoulé, à 58 642 VP et VUL. Ce qui nous donne un bilan global de 418 973 mises à la route depuis janvier, à -11,8 %, selon AAA Data.

Les VP électriques au top

En juillet, les voitures particulières ont cédé 10 %, pour un volume assez maigre de 35 104 livraisons. La seule éclaircie est venue des voitures électriques dont les mises à la route ont bondi de 70 %. Près de 8 000 unités ont été déployées, soit une part de marché sur le mois de 22,4 %.

Le modèle à batterie le plus en vue a été la Tesla Model Y avec 610 immatriculations, devant le Renault Scenic E-Tech (582) et la Renault 5 E-Tech (514). Cette croissance de l’électrique se vérifie depuis le mois de janvier avec 54 201 unités cumulées, à +46,1 % et 21,1 % de part de marché.

Les hybrides à l'arrêt

Les autres énergies ont du mal à suivre. Rien de surprenant pour les voitures essence et diesel dont le déclin est amorcé de longue date. Pour les hybrides en revanche, la perte de vitesse constatée depuis le mois de mai est plus problématique puisqu’il s’agit du cœur du marché.

En juillet, les hybrides ont perdu 5,2 %, à 18 324 unités. Le net déclin des hybrides rechargeables (-19,8 % et -41,2 % depuis janvier) explique en partie la situation. Sur 2025, les hybrides gardent encore la tête hors de l’eau avec une progression de 2,3 %, mais cette avance tend à fondre au fil des mois.

Au global, les voitures particulières affichent un déficit de 11,8 % depuis le mois de janvier. Seulement 257 409 mises à la route ont été recensées, contre 291 746 à la même époque en 2024.

Les VUL presque à l'équilibre

Pour les utilitaires légers, le mois de juillet a été pratiquement à l’équilibre. Ils n’ont cédé que 2,4 %, à 23 538 immatriculations. Là aussi, les électriques ont permis de limiter la casse avec 2 346 livraisons à +29,6 %.

Depuis janvier, le marché VUL BtoB accuse un repli de 11,7 % avec 161 564 mises à la route cumulées.