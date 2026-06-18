Le groupe Renault officialise le rachat intégral de Flexis
Publié le 18 juin 2026
C’est officiel. Le groupe Renault est désormais l’unique actionnaire de Flexis. Le constructeur au losange vient en effet d’obtenir toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour finaliser le rachat de la société spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération de véhicules utilitaires électriques.
Créée en 2024 par Renault et Volvo, qui possédaient jusqu’alors chacun 45 % de son capital, Flexis était également détenue à hauteur de 10 % par l’armateur CMA CGM, via son fonds d’investissement Pulse. Mais à la suite de désaccords stratégiques entre les deux actionnaires majoritaires, notamment sur l’adaptation du business plan, la jeune entreprise passe finalement sous le contrôle exclusif du groupe Renault.
"Cela n’impacte pas les ambitions du produit ni le plan industriel initial", peut-on lire dans un communiqué. Le Renault Trafic Van E-Tech, premier modèle à sortir de l’usine de Sandouville (76), verra bel et bien sa production débuter d’ici à la fin de l’année 2026, comme prévu initialement.
Cette nouvelle génération de véhicules utilitaires électriques reposera sur une plateforme de "skateboard" unique conçue pour intégrer un groupe motopropulseur électrique de 800 V, ainsi qu’une architecture de véhicule défini par logiciel (SDV). Le groupe Volvo, via Renault Trucks, commercialisera également le véhicule à partir de 2027.
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