Le groupe Renault officialise le rachat intégral de Flexis

Publié le 18 juin 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Flexis est désormais une filiale à 100 % de Renault. Le retrait des deux anciens actionnaires, Volvo et CMA CGM, ne change toutefois rien à la feuille de route. L’entreprise chargée de développer une nouvelle génération d’utilitaires électriques lancera, comme prévu, la production du Trafic E-Tech d’ici à fin 2026.

Le futur Trafic Van E-Tech electric sera bien produit d'ici à fin 2026 à Sandouville (76). ©Flexis

C’est officiel. Le groupe Renault est désormais l’unique actionnaire de Flexis. Le constructeur au losange vient en effet d’obtenir toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour finaliser le rachat de la société spécialisée dans le développement d’une nouvelle génération de véhicules utilitaires électriques. Renault en passe de racheter la totalité de Flexis Créée en 2024 par Renault et Volvo, qui possédaient jusqu’alors chacun 45 % de son capital, Flexis était également détenue à hauteur de 10 % par l’armateur CMA CGM, via son fonds d’investissement Pulse. Mais à la suite de désaccords stratégiques entre les deux actionnaires majoritaires, notamment sur l’adaptation du business plan, la jeune entreprise passe finalement sous le contrôle exclusif du groupe Renault. "Cela n’impacte pas les ambitions du produit ni le plan industriel initial", peut-on lire dans un communiqué. Le Renault Trafic Van E-Tech, premier modèle à sortir de l’usine de Sandouville (76), verra bel et bien sa production débuter d’ici à la fin de l’année 2026, comme prévu initialement. Estafette, Goelette et Trafic, Renault présente ses futurs utilitaires électriques Cette nouvelle génération de véhicules utilitaires électriques reposera sur une plateforme de "skateboard" unique conçue pour intégrer un groupe motopropulseur électrique de 800 V, ainsi qu’une architecture de véhicule défini par logiciel (SDV). Le groupe Volvo, via Renault Trucks, commercialisera également le véhicule à partir de 2027.

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