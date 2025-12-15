Le Crédit Agricole veut "saturer" l’Europe de solutions de mobilité d’ici 2028

En trois ans, le Crédit Agricole a bâti un acteur financier européen d’une ampleur inédite en restructurant FCA Bank. Il a posé les fondations d’un dispositif complet mêlant financement, services et solutions de mobilité.

Avec le lancement du nouveau plan 2025-2028, Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM) veut changer de dimension. L’heure est désormais à la massification, à la réplicabilité et à une ambition assumée : devenir l’opérateur de mobilité le plus complet du continent.

De FCA Bank à une plateforme européenne

Le premier plan triennal (2022-2025) a posé les bases. Le Crédit Agricole a d’abord rebâti CA Auto Bank, issu du rachat de l’ex-captive FCA Bank, tout en intégrant un outil informatique dont Richard Bouligny, directeur général délégué de CAPFM, souligne l’importance : "Cette pépite a permis une croissance exponentielle de l’activité et a surtout intéressé les constructeurs chinois, qui cherchent un partenaire capable de les accompagner partout où ils se développent, avec le même niveau de service."

Aujourd'hui présent dans 19 pays européens, CA Auto Bank a vu ses encours grimper à 28,5 milliards d’euros à fin septembre 2025, contre 23 milliards en 2022. Les distributeurs pèsent pour 50 % de la production, renforçant la résistance du modèle.

"CA Auto Bank sert 10 000 points de vente en Europe, dont 4 000 en France", précise Richard Bouligny. Crédit Agricole, en parallèle, a investi 100 millions d’euros dans le groupe Cosmobilis et a accompagné Car Avenue dans son expansion en Allemagne. CAPFM a également noué environ 70 accords avec des constructeurs (moto, auto, véhicules de loisir…) pour les accompagner dans leur développement européen.

Montée en puissance dans la LLD

Ce basculement progressif vers la mobilité s’observe aussi dans la montée en puissance dans la location longue durée. Drivalia, intégré à la société de financement, est aujourd’hui fort de 200 000 véhicules en LLD et de 45 000 voitures en location courte durée. Ces dernières sont basées pour l’essentiel en Italie.

"Nous sommes n°1 de la LLD dans plusieurs pays européens, comme la République tchèque, affirme Richard Bouligny. La reprise d’actifs d’ALD et LeasePlan, intégrés dans Drivalia, nous a donné un très bel élan sur la LLD, cela nous a fait gagner beaucoup de temps dans notre développement".

Ce développement de la LLD passe aussi par le déploiement d’un outil informatique propre à Drivalia dans toute l’Europe, ainsi que par l’ouverture de nouveaux pays. Le loueur longue durée vise ainsi un parc géré de 350 000 véhicules en 2028.

Toujours en matière de LLD, CAPFM peut s’appuyer sur Leasys, sa coentreprise à 50/50 avec Stellantis. L’objectif d’un million de véhicules sous contrat sera atteint comme prévu en 2026, sachant que le parc avoisine actuellement les 950 000 véhicules. En France, CAPFM dispose également d’Agilauto.

Désormais, le portefeuille de CAPFM affiche une structure équilibrée avec 54 % des encours générés par le crédit amortissable, 23 % par "l’operational lease" (LLD) et 13 % par le "financial lease" (LOA).

Avec le nouveau plan triennal, Crédit Agricole Personal Finance & Mobility accélère donc son offensive dans le domaine du financement automobile. "L’objectif est de faire fructifier ce dispositif qui n’a aujourd’hui pas d’égal. Notre sujet est de saturer les marchés et de déployer toute la gamme existante dans les pays européens où nous sommes présents", explique Richard Bouligny.

Offensive dans les services

Cette gamme, justement, s’étend bien au-delà du financement. Elle repose désormais sur une série de partenariats stratégiques dans l’univers des services. Là aussi en vue d’un déploiement partout en Europe. Le partenariat avec Opteven pour les garanties mécaniques fait partie des produits standards désormais proposés aux constructeurs et distributeurs.

Plus récemment, la société de financement a misé sur Hiflow, spécialiste de la livraison de véhicules, devenu un atout stratégique majeur. La société – dont Crédit Agricole détient 65 % – vient de dépasser son point mort et a franchi le cap du million de véhicules livrés.

Fait notable, les trois plus gros clients d’Hiflow ne sont pas clients de CA Auto Bank, preuve que l’activité peut se développer de manière autonome. Pour les marques chinoises, notamment, Hiflow constitue une réponse immédiate au maillage incomplet de leurs réseaux de distribution.

Le dernier pilier est l’accord avec Fatec, dédié à la gestion de flotte. Il va lui aussi se traduire par un développement international. La coentreprise mise sur pied il y a un an avec le fleeter étudie toutes les pistes. La première mène à l’Espagne, où les opérations viennent d’être lancées. D’autres pays sont à l’étude, pourquoi pas via des opérations de croissance externe.

Un dispositif taillé pour les nouveaux entrants

Pour les constructeurs chinois, qui cherchent à pénétrer rapidement les marchés européens sans investir dans des structures lourdes, Crédit Agricole Personal Finance & Mobility propose une solution clé en main : financement, livraison, garanties, LLD, gestion de flotte, remarketing…

À l’issue du premier plan, l’architecture de la société de financement est en place et pleinement opérationnelle. Le plan 2025-2028 vise à l’exploiter à plein régime. Avec une ambition : transformer un ensemble performant en un leader européen de la mobilité, capable d’accompagner distributeurs et constructeurs sur tous les segments, de la vente de véhicules au service après-vente, en passant par la logistique et la location.