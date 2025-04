Hyundai Nexo : deuxième essai pour le SUV à hydrogène

Avec son Nexo de deuxième génération, Hyundai retente une nouvelle fois sa chance dans l’hydrogène. Ce SUV 100 % électrique alimenté par une pile à combustible annonce une autonomie de plus de 700 km, pour un ravitaillement en seulement cinq minutes. Sa commercialisation en Europe est prévue avant fin 2025.

Par rapport à sa première génération, le nouveau Hyundai Nexo évolue en profondeur, notamment en termes de performance et de design. ©Hyundai

Lancée en 2018, la première génération du Hyundai Nexo n’a pas été un réel succès. La faute à une technologie jugée encore bien trop chère et à des stations à hydrogène encore trop peu répandues, puisque l’on recensait à peine 80 points de ravitaillement en France à fin 2024.

Pour autant, le constructeur sud-coréen décide de persister dans l’hydrogène, en relançant une nouvelle version de son Nexo. Design retravaillé, autonomie et performances améliorées… Cette seconde génération du SUV 100 % électrique à pile à combustible évolue en profondeur.

Le Hyundai Nexo est par ailleurs encore aujourd’hui le seul SUV à hydrogène commercialisé sur le marché français, quand Toyota a choisi le segment des berlines pour sa Mirai. Si la marque n’a pas encore souhaité communiquer sur ses tarifs (qui seront sans aucun doute élevés), on sait en revanche que sa commercialisation en Europe interviendra courant 2025.

Plus de 700 km d’autonomie

Dérivé du concept Initium dévoilé en octobre 2024, le nouveau Nexo adopte le nouveau langage stylistique de Hyundai. Son look baroudeur lui confère une carrure plutôt robuste, et ses dimensions progressent par rapport à la première génération pour atteindre 4,75 m en longueur, 1,87 m en largeur et 1,64 m en hauteur. Son empattement reste quant à lui inchangé à 2,79 m.

À l’intérieur, la deuxième génération du Nexo fait la part belle aux écrans. Le poste de conduite connecté intègre un affichage incurvé qui comprend un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces, auxquels s’ajoute également un affichage tête haute de 12 pouces. Grâce à son gain en longueur, le SUV à hydrogène de Hyundai offre un meilleur confort à ses passagers, ainsi qu’une capacité de chargement accrue. Son volume de coffre peut en effet atteindre jusqu’à 993 litres.

Pour son dernier-né, Hyundai annonce une autonomie de plus de 700 km après un ravitaillement de cinq minutes. Le nouveau Nexo adopte en parallèle un nouveau système de pile à combustible ainsi qu’un groupe motopropulseur optimisé, lui permettant d’accroître largement ses performances et la capacité de la batterie.

La puissance combinée passe alors de 135 kW à 190 kW, tandis que la batterie a vu sa performance doubler, passant de 40 kW à 80 kW. Il revendique ainsi un 0 à 100 km/h de 7,8 secondes, en net progrès par rapport aux 9,2 secondes de son prédécesseur.