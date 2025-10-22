Gianluca De Ficchy laisse la direction de Mobilize à Quitterie de Pelleport
Publié le 22 octobre 2025
À la tête de Mobilize depuis 2023, Gianluca De Ficchy quitte la direction de la marque du groupe Renault, dédiée aux nouvelles mobilités. Contacté par notre rédaction, Mobilize nous a toutefois précisé que cette "absence" n’est pour l’heure pas définitive, précisant que Quitterie de Pelleport, directrice juridique du groupe Renault, assurera l’intérim.
"Gianluca De Ficchy est absent, et la direction par intérim de la marque Mobilize Beyond Automotive est confiée à Quitterie de Pelleport, directrice juridique du groupe Renault, qui assure la continuité de l’activité", nous a confié la marque.
Ex-directeur général de RCI Bank and Services de 2014 à 2018, Gianluca De Ficchy a ensuite rejoint Nissan, tout d’abord au niveau européen, puis à une échelle plus large en tant que président des activités en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, en Europe (dont la Russie) et en Océanie. Entre avril 2021 et février 2023, il officiait en tant que directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO).
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.