Gianluca De Ficchy laisse la direction de Mobilize à Quitterie de Pelleport

Publié le 22 octobre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ < 1 min de lecture

La marque de mobilité du groupe Renault nous a annoncé "l’absence" de son patron, Gianluca De Ficchy, sans pour autant évoquer un départ définitif. Quitterie de Pelleport, directrice juridique du groupe Renault, assurera pour l’instant l’intérim à la direction de Mobilize.

Face à "l'absence" de Gianluca De Ficchy, Quitterie de Pelleport, directrice juridique du groupe Renault, assurera l'interim à la direction de Mobilize. ©Renault Group

À la tête de Mobilize depuis 2023, Gianluca De Ficchy quitte la direction de la marque du groupe Renault, dédiée aux nouvelles mobilités. Contacté par notre rédaction, Mobilize nous a toutefois précisé que cette "absence" n’est pour l’heure pas définitive, précisant que Quitterie de Pelleport, directrice juridique du groupe Renault, assurera l’intérim. "Gianluca De Ficchy est absent, et la direction par intérim de la marque Mobilize Beyond Automotive est confiée à Quitterie de Pelleport, directrice juridique du groupe Renault, qui assure la continuité de l’activité", nous a confié la marque. Gianluca De Ficchy : "Mobilize est la réponse que le groupe Renault veut apporter à la transition électrique" Ex-directeur général de RCI Bank and Services de 2014 à 2018, Gianluca De Ficchy a ensuite rejoint Nissan, tout d’abord au niveau européen, puis à une échelle plus large en tant que président des activités en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, en Europe (dont la Russie) et en Océanie. Entre avril 2021 et février 2023, il officiait en tant que directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO).

