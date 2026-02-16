Fatec est monté en flèche en 2025

Publié le 16 février 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le gestionnaire de flotte marseillais a enregistré un volume d’affaires de 300 millions d’euros en 2025, soit une progression de 36 % en l’espace d’un an. Fatec assure donc désormais la gestion de 177 000 véhicules, dont 33 500 sont des modèles 100 % électriques.

Face au succès rencontré en France, Fatec a annoncé, en janvier 2026, partir à la conquête du marché espagnol. ©AdobeStock-Kalyakan

Fatec confirme sa dynamique de croissance en 2025. Le gestionnaire de flotte indépendant, basé à Marseille (13), a en effet vu son volume d’affaires augmenter de 36 % par rapport à 2024, pour atteindre 300 millions d’euros. L’entreprise assure désormais la gestion de 177 000 véhicules, dont 33 500 sont 100 % électriques. La SNCF signe à nouveau avec Fatec Si la flotte de véhicules gérés progresse, il en va de même pour les effectifs. Fatec emploie en effet 300 collaborateurs équivalent temps plein, soit une hausse de 7 % en un an. Plusieurs événements structurants sont à l’origine de cette croissance. En mars 2025, Fatec a d’abord annoncé renouveler son partenariat avec la SNCF, pour gérer la flotte de véhicules du groupe pendant quatre années supplémentaires au minimum. Il s’en est suivi, en octobre 2025, la nomination de Thomas Bertrand au poste de directeur général France, avec pour mission d’accélérer le déploiement de nouvelles offres et d’asseoir le positionnement de Fatec dans l’Hexagone pour préparer son expansion internationale. Fatec ouvre une filiale en Espagne et monte à Paris Cette ambition internationale s’est d’ailleurs concrétisée dès janvier 2026, avec l’ouverture d’une filiale espagnole, baptisée Fleet Mobility Group España, via sa joint-venture avec Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. En parallèle de cette ouverture en Espagne, Fatec a également annoncé l’ouverture d’une antenne à Paris au premier trimestre 2026.

