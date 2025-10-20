Fatec recrute l’ancien patron du VO de Renault en tant que directeur général France

Thomas Bertrand rejoint Fatec en tant que directeur général France. Cet ancien directeur monde du VO de Renault a pour mission de consolider les performances opérationnelles du fleeter dans l’Hexagone.

Thomas Bertrand rejoint Fatec en tant que directeur général France. ©Fatec

C’est un recrutement qui en dit long sur les ambitions de Fatec. Le fleeter marseillais annonce l’arrivée dans ses rangs de Thomas Bertrand, 44 ans, au poste de directeur général France.

Il s’agit d’une création de poste pour l’entreprise aux 300 salariés et 170 000 véhicules en gestion. Théophane Courau, son président, qui faisait jusqu’à présent office de directeur général, entend désormais se consacrer aux futurs développements.

"Après la réussite de notre structuration et de notre développement en France, nous préparons l’expansion internationale de Fatec. L’arrivée de Thomas va nous permettre de consolider et renforcer nos performances opérationnelles en France, avant de déployer notre offre à l’international", explique-t-il.

Charge revient donc à Thomas Bertrand de poursuivre la trajectoire de croissance de l’entreprise sur le territoire national. Il aura, entre autres, pour mission d’élargir l’écosystème et le portefeuille de service afin, précise Fatec dans un communiqué, "d’accompagner les entreprises face aux nouveaux enjeux de mobilité, tout en anticipant leurs besoins futurs."

Patron monde du VO de Renault

Le profil du directeur général est très orienté vers le business des voitures d’occasion. Il a été pendant près de cinq ans, de 2018 à 2023, responsable mondial du VO du groupe Renault. Il a ainsi contribué à la création de la marque Renew dédiée aux véhicules reconditionnés.

Avant cela, en 2017, il avait rejoint le distributeur BYmyCAR pour créer et piloter la business unit VO. Il s’est également distingué dans l’entrepreneuriat en fondant, en 2009, la marketplace Autopink Facilicar dédiée aux véhicules d’occasion.

Plus récemment, il travaillait pour le compte de Mobilize Energy Storage en tant que directeur. Cette entité est focalisée sur la seconde vie des batteries des véhicules électriques et s’attèle au déploiement de fermes de stockage en France et en Allemagne.

"Mon arrivée chez Fatec, assure Thomas Bertrand, s’inscrit dans la continuité de mon engagement : contribuer concrètement à la décarbonation du secteur automobile. C’est une ambition que je partage pleinement avec les équipes de Fatec, mobilisées chaque jour pour rendre la mobilité d’entreprise plus responsable."