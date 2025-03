La SNCF signe à nouveau avec Fatec

Partenaire de longue date de la SNCF, Fatec remporte à nouveau l’appel d’offres du groupe ferroviaire pour la gestion de sa flotte pour une durée de quatre ans ferme et de quatre ans optionnels.

Théophane Courau, président de Fatec, et Frédéric Comte, DGFA du parc automobile SNCF. ©Fatec

La SNCF choisit à nouveau Fatec pour la gestion de sa flotte. Le groupe ferroviaire s'en remet au spécialiste de la gestion de flotte à l’issue d’un appel d'offres. Le contrat de gestion vient d’être reconduit pour une durée de quatre ans ferme auxquels s’ajoutent quatre années optionnelles. Le renouvellement d’une confiance de longue date (depuis 2002). Le dernier contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2025.

"Tout le monde sait faire du fleet, mais on devait détecter ceux qui avaient le plus de potentiel pour aller de reddition vers une logique de réflexion sur l’ensemble des frais d’entretien", justifie Frédéric Comte, DGFA du parc automobile de la SNCF concernant l’appel d'offres.

25 000 véhicules à gérer

"Nous sommes ravis d’entamer un nouveau chapitre avec la SNCF. En démontrant sa capacité à innover et à progresser sans cesse, Fatec a proposé une profondeur stratégique qui permettra à cette grande entreprise d’optimiser sa flotte pour au moins quatre années supplémentaires", s’enthousiasme Théophane Courau, président de Fatec.

Le contrat concerne plusieurs entités de la SNCF, mais aussi des filiales du groupe. Un parc qui comprend 25 000 véhicules et engins, à 95 % des véhicules légers. Fatec accompagnera la SNCF sur la gestion technique et administrative des véhicules "dès leur mise à la route" et la relation avec les conducteurs.

Le gestionnaire de flotte marseillais réalise aussi des analyses et des conseils visant à améliorer le pilotage de la flotte. "Les premiers livrables interviendront à la fin du premier semestre 2025. Ils s’échelonneront jusqu’à fin 2026", précise Marine Dumontier, responsable grand compte qui pilote la flotte de la SNCF chez Fatec.

Plusieurs projets pendant les quatre prochaines années

Fatec va travailler sur la sécurisation de l’utilisation des cartes carburant et du télépéage des salariés de la SNCF. Via ce nouveau contrat, l’entreprise spécialisée dans la gestion de flotte analysera les données et des outils — tels que les applications pour les conducteurs ou les portails de gestion de flotte — les dépenses techniques et d’entretien.

Sur l’aspect après-vente, Fatec mettra l'accent sur la RSE, en réparant plutôt que de remplacer, en ayant recours aux pièces de réemploi, mais aussi en fixant des objectifs d’émissions de CO2. En ce sens, l’entreprise marseillaise émettra aussi des propositions pour réduire le temps d’immobilisation des véhicules.