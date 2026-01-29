Fatec ouvre une filiale en Espagne et monte à Paris

L’alliance de Fatec avec Crédit Agricole Personal Finance & Mobility se traduit au niveau international par l’ouverture d’une première filiale, en Espagne. L’ambition est d’atteindre 25 000 véhicules gérés d’ici 2030. En parallèle, le fleeter ouvre une antenne à Paris.

Fatec ouvre une filiale en Espagne. ©AdobeStock-flowertiare

Fatec change son fusil d’épaule en Espagne. Après avoir noué un partenariat avec l’acteur local AMAC Automotive Services en 2023, le fleeter décide à présent d’ouvrir sa propre filiale. Une initiative opérée via sa joint-venture avec Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.

Cette nouvelle structure, baptisée Fleet Mobility Group España, évolue sous la marque commerciale Fatec. Agustín Muñoa, ex-directeur des véhicules électriques et des nouvelles mobilités du groupe Renault en Espagne, en est le directeur général. Il est à la tête d’une équipe de six personnes.

"La création de Fleet Mobility Group España marque un tournant dans l’histoire de Fatec avec une véritable accélération à l’international. C’est un challenge qui s’inscrit pleinement dans la trajectoire stratégique de l’entreprise, et que je suis ravi de relever", commente le dirigeant.

25 000 véhicules gérés en 2030

L’ambition est d’atteindre 25 000 véhicules gérés et un volume d’affaires de 18 millions d’euros d’ici 2030. La montée en puissance sera progressive puisque seules les prestations techniques seront proposées dans un premier temps, suivies ensuite de celles de gestion de flotte externalisée.

Fatec rappelle que 4,5 millions de véhicules d’entreprise circulent chez notre voisin espagnol, un vivier non négligeable. Le fleeter compte ainsi proposer ses services de gestion de flottes aux entreprises espagnoles, tout en ayant l’intention d’accompagner ses clients français déjà implantés en Espagne.

En parallèle de cette ouverture en Espagne, Fatec annonce l’ouverture d’une antenne à Paris au 1er trimestre 2026. "Cette initiative vise à renforcer la proximité de l’entreprise avec ses clients stratégiques en Île-de-France et à consolider son positionnement de partenaire de confiance auprès des grands comptes, grâce à une disponibilité accrue et une plus grande réactivité", est-il expliqué.

Une actualité chargée pour l’entreprise marseillaise, qui annonce désormais gérer 177 000 véhicules.