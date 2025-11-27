CleanMob et TotalEnergies unissent leurs forces pour électrifier les flottes

La start-up française et l’énergéticien lancent une plateforme commune visant à accompagner les flottes dans leur transition vers l’électrique. Cette solution s’appuie sur la technologie de télématique sans boîtier de CleanMob et intègre en complément le portefeuille de services de TotalEnergies.

Les récentes évolutions réglementaires et fiscales ont drastiquement complexifié le métier de gestionnaire de flotte. Les entreprises sont en effet fortement incitées à convertir leur parc automobile à l’électrique, sous peine de sanctions, rendant parfois la prise de décisions difficile, notamment en ce qui concerne les choix de véhicules à électrifier.

Dans ce contexte, CleanMob et TotalEnergies ont donc décidé de s’associer pour aider les entreprises à mieux gérer la transition de leur flotte vers l’électrique. "Nos clients attendent de nous des solutions qui simplifient leur activité, leur font gagner du temps et les aident à faire les bons choix", souligne François Ioos, directeur solutions de mobilité France chez TotalEnergies.

Qui poursuit : "Notre rôle est de leur permettre d’anticiper les évolutions, de leur proposer les solutions les plus adaptées et de mettre en œuvre des stratégies durables, en tenant compte des impératifs économiques, réglementaires et environnementaux. Le partenariat avec CleanMob répond à ce besoin."

Une plateforme de gestion de flotte commune

Ensemble, CleanMob et TotalEnergies proposent donc une plateforme de gestion de flotte qui associera les domaines de compétences de chacun. D’un côté, la start-up française apporte sa technologie de télématique sans installation supplémentaire, qui se base sur les données issues des boîtiers de première monte des véhicules connectés.

CleanMob a d’ailleurs rendu sa technologie compatible avec plus de 30 marques, aussi bien pour des flottes thermiques, hybrides et électriques. La start-up ne se contente pas seulement de récolter les données brutes pour les gestionnaires de flotte, mais elle se charge également de les traiter, de les enrichir et de les fiabiliser.

"Grâce à la donnée native et à notre expertise technologique unique, nous apportons de l’intelligence aux données des véhicules, et permettons aux entreprises de franchir un cap dans la gestion de leur flotte", explique Salah El Hajji, cofondateur et directeur général de CleanMob.

Séduit par la solution de CleanMob qu’elle utilise déjà pour sa propre flotte, TotalEnergies a donc décidé de l’agrémenter de son large éventail de services, via sa carte fleet, qui permet, entre autres, de faire le plein de carburant, de recharger son véhicule électrique ainsi que de payer au péage, dans un parking ou encore à la station de lavage. L’énergéticien apporte également son portefeuille de 180 000 clients.

Ainsi, cette plateforme commune fournira aux gestionnaires de flotte des outils concrets pour piloter leur parc et faciliter sa transition vers l’électrique. La solution pourra en effet générer des jumeaux numériques, afin de comparer les TCO de véhicules de différentes énergies, et donc d’identifier précisément ceux qui sont les plus adaptés à l’électrique.