Avec Home charge+, CleanMob rend possible le remboursement au réel de la recharge à domicile

La start-up française spécialisée dans la télématique lance un module qui permet de calculer et de rembourser avec précision l'énergie rechargée à domicile. Baptisé Home charge+, cet outil s’appuie sur les données natives des véhicules connectés et des algorithmes développés par CleanMob.

CleanMob lance Home charge+, un module qui rembourse les kWh dépensés au réel, grâce à des algorithmes. ©CleanMob

Alors que l'électrification des flottes d'entreprise s'accélère, la gestion du remboursement de la recharge à domicile se présente comme un véritable défi pour les gestionnaires de parcs. Entre bornes coûteuses, abonnements récurrents et données hétérogènes, les solutions existantes peinent à offrir un remboursement à la fois précis, fiable et maîtrisé.

Face à cette complexité, de nombreux gestionnaires optent pour le versement d'un forfait de dédommagement global au collaborateur. Une solution simple en apparence, mais qui génère aussi des remboursements peu précis, difficilement défendables auprès de l’URSSAF, et qui peut entraîner des surcoûts significatifs pour l’entreprise.

Dans ce contexte, la start-up française CleanMob a décidé de lancer un module qui permet de calculer et rembourser avec précision l'énergie rechargée à domicile. Nommé Home charge+, cet outil se base exclusivement sur les données natives des véhicules connectés et des algorithmes issus de la R&D automobile, et ne nécessite donc pas de borne connectée, de câble compteur, ou d’abonnement tiers.

Un remboursement au réel des kWh dépensés

Avec Home charge+, CleanMob est donc capable de reconstituer avec précision chaque session de recharge à domicile. Pour remonter à l'énergie réellement délivrée par la borne ou le câble, le télématicien modélise finement les pertes thermiques de chaque composant de la chaîne de recharge. Un moyen d’obtenir une précision quasi équivalente à celle d'un capteur physique installé sur la borne.

Concrètement, les ingénieurs de CleanMob ont développé une technologie s’appuyant sur des algorithmes avancés d’analyse des signaux énergétiques issus du compteur Linky, permettant d’identifier les signatures propres à la recharge d’un véhicule électrique, de segmenter les courbes et de reconstruire avec précision les sessions de recharge.

Grâce à Home charge+, CleanMob estime que les entreprises pourront réaliser des économies estimées à environ 1 500 euros par véhicule et par an. Le module peut en plus être couplé au module AEN perso/pro de la start-up, afin de distinguer les kWh consommés en usage professionnel de ceux consommés à titre personnel. Une fonctionnalité stratégique à l'heure où les règles de l'URSSAF sur les véhicules électriques de société se précisent.

"Il n'est plus nécessaire de souscrire à une option connectée pour que les bornes puissent transmettre des informations sur les sessions de recharge. Ne plus compter sur un dispositif tiers représente une charge financière et opérationnelle en moins pour les gestionnaires de flottes. Avec Home charge+, nous allons encore plus loin : l'entreprise a la certitude de ne rembourser que ce qui est réellement remboursable, avec un niveau de précision identique à celui d'un capteur physique", a déclaré Salah El-Hajji, président et cofondateur de CleanMob.