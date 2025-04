Volvo démarre la production de son EX30 en Belgique

Exclusivement fabriqué en Chine jusqu’ici, l'EX30 est maintenant produit en Belgique. L’usine de Gand vient en effet de sortir les premiers exemplaires européens du petit SUV 100 % électrique de Volvo qui pourra ainsi prétendre au bonus écologique.

Depuis avril 2025, les modèles de l'EX30 à destination des marchés européens seront assemblées dans l'usine de Gand, en Belgique. ©Volvo

C’est officiel. Le Volvo EX30 est désormais un modèle de fabrication européenne. S’il était jusqu’à maintenant exclusivement fabriqué en Chine, une partie de sa production vient en effet d’être délocalisée dans l’usine de Gand, en Belgique, là où sont notamment déjà assemblés le XC40 et l’EX40.

Ainsi, depuis ce mois-ci, les modèles à destination des marchés européens sont désormais produits au sein du site belge, permettant ainsi à l’EX30 de bénéficier du score environnemental et donc d’être éligible au bonus écologique pour les particuliers.

Lancé fin 2023, le petit SUV 100 % électrique de Volvo a rencontré un grand succès pour sa première année complète de commercialisation, enregistrant plus de 6 500 immatriculations l’an dernier. "L’EX30 revêt une importance capitale pour nous à l’heure où nous continuons de renforcer notre position sur le marché des véhicules électriques haut de gamme en Europe", a réagi Francesca Gamboni, directrice chaîne d’approvisionnement et fabrication chez Volvo Cars.

Qui poursuit : "Investir dans la production européenne de l’EX30 à Gand s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de longue date visant à produire nos voitures là où elles se vendent le mieux. Notre présence mondiale flexible contribue à notre résilience, ce qui nous permet d’ajuster nos plans de fabrication avec agilité."

Un investissement de 200 millions d’euros

Pour permettre la production de l’EX30 à Gand, Volvo a dû investir ces dernières années environ 200 millions d’euros dans ses installations belges. Cet investissement ainsi notamment permis d’ajouter une toute nouvelle plateforme automobile, d’installer près de 600 robots neufs ou rénovés, d’étendre le hall des batteries, ou encore de construire une nouvelle ligne de production de portières ainsi qu’une nouvelle ligne d’assemblage de batteries.

L’ajout de l’EX30 au sein des lignes de production de l’usine Gand entraînera par ailleurs la création d’environ 350 emplois supplémentaires sur le site, ce qui portera le nombre total d’emplois à près de 6 600 personnes. "Suite à la décision prise à l’automne 2023 de produire l’EX30 à Gand, nous avons pu industrialiser le nouveau modèle en un temps record", a déclaré Stefan Fesser, directeur de l’usine Volvo Cars de Gand.

Avant d’ajouter : "Grâce à l’engagement et à la collaboration de toute l’équipe gantoise, nous avons réduit de moitié le délai d’industrialisation. Aujourd’hui, nous sommes extrêmement fiers d’accueillir l’EX30 et de démontrer que les nouvelles technologies et l’innovation nous permettent de réagir avec plus de souplesse aux demandes du marché."

Située à la périphérie de la troisième plus grande ville de Belgique et au cœur de la zone portuaire de la mer du Nord, l’usine Volvo Cars de Gand a ouvert ses portes en 1965 et est la seule usine automobile encore en activité en Belgique. Avec l’usine de Torslanda (Suède), elle est l’une des deux usines de production automobile exploitées par le constructeur suédois en Europe, une troisième usine étant en cours de construction en Slovaquie.

Outre l’EX30, l’usine de Gand de Volvo Cars construit également d’autres modèles électrifiés, à l’image des électriques EX40 et EC40 ainsi que des hybrides XC40 et V60. En 2024, ce sont ainsi un peu plus de 186 000 voitures qui sont sorties de ses lignes de production. L’usine de Gand commencera aussi à produire l’EX30 Cross Country plus tard dans l’année 2025.