Stellantis simplifie ses fourgons compacts, baisse des prix en vue

Citroën Berlingo Van First, Peugeot Partner Active… Stellantis s’apprête à proposer des versions passablement simplifiées de ses fourgons compacts. Moins d’équipements, cabine revisitée et version électrique plus modeste sont au programme, avec l’argument du prix en perspective.

Le Citroën Berlingo Van First sera proposé à compter de septembre 2026, au même titre que les Peugeot Partner Active, Fiat Doblo EasyPRO et Opel Combo Cargo Start. ©Stellantis

Jusqu’à 3 000 euros de moins sur les versions électriques selon les pays, et 1 300 euros sur les versions thermiques. Voici ce que promet le groupe Stellantis à propos des versions simplifiées de ses fourgons compacts, réunis pour l’occasion sous la bannière Smart Compact Van.

Les Citroën Berlingo Van First, Peugeot Partner Active, Fiat Doblo EasyPRO et Opel Combo Cargo Start verront le jour en septembre prochain. Le constructeur présente ces véhicules comme des compléments de gamme, développés en fonction des demandes clients.

25 % des ventes

Or que demandent les clients ? Des véhicules moins chers, avec moins d’équipements superflus et plus de solutions pratiques. Une feuille de route appliquée à la lettre par Stellantis pour mettre au monde ces quatre nouvelles propositions qui devraient représenter 25 % des ventes.

Le premier élément qui saute aux yeux est l’abandon des calandres différenciées, un élément central du restylage administré aux fourgons compacts fin 2023. Place ici à une face avant noire commune, où seul le logo diffère. Voici la première source d’économie.

La même recette a été appliquée à bord avec des panneaux de portes spécifiques à ces versions. Idem pour la planche de bord, passablement simplifiée et commune. Cette dernière accueille un écran central tactile de dix pouces, un petit combiné d’instruments numérique et plusieurs rangements en partie haute.

Équipements pratiques

Stellantis fait ensuite l’impasse sur certains équipements superflus pour se concentrer sur des aspects purement pratiques. C’est ainsi qu’apparaissent des solutions comme le Flexiseat. Le principe est simple, l’assise du siège passager peut se relever pour bénéficier d’un espace de rangement de 0,5 m3.

Cet équipement, proposé de série, peut s’accompagner d’une tablette coulissante (Modutable) qui vient se fixer sur le côté droit de la cabine. Elle peut faire office de bureau ou de table pour manger.

Viennent ensuite des solutions optionnelles telles que la console centrale amovible offrant un espace de rangement fermé et un porte-gobelet (Moduconsole). Elle peut être retirée du véhicule en fonction des besoins.

Les fourgonnettes peuvent également accueillir le Drivedraxer, un espace de rangement sous le siège conducteur, le Dashbox, des compartiments fermés intégrés à la planche de bord, ou encore le Moduwork, une version pouvant accueillir trois occupants et se transformant en espace fonctionnel avec rangement fermé lorsque le conducteur est seul.

Motorisation hybride et évolution électrique

Ces évolutions n’ont pas d’impact sur les capacités utiles des véhicules avec un volume de chargement allant de 3,3 à 4,4 m3 selon l’empattement et une charge utile allant de 650 kg à une tonne. La cabine approfondie est également au programme.

Sous le capot, deux motorisations diesel de 100 et 130 ch sont au programme, en boîte manuelle. Vient s’ajouter un bloc essence de 110 ch, également en boîte manuelle. Jusque-là du grand classique. La grande nouveauté est l’arrivée d’une proposition hybride légère 48 V de 130 ch à compter de 2027.

Stellantis aligne évidemment une version électrique de 136 ch affichant une autonomie de 270 km. Elle diffère de l’offre habituelle puisque la capacité de la batterie est ici de 42 kWh, contre 51 kWh sur le reste de la gamme. La réduction de la taille de la batterie permet un gain de 50 kg en charge utile.

Ajoutons qu’un chargeur embarqué de 7,4 kW est proposé de série, un autre de 11 kW en option. Ces quatre nouvelles propositions sont en outre assorties de la garantie Stellantis, pouvant aller jusqu’à huit ans ou 160 000 km.