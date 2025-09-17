Renault 4 E-Tech vs Citroën ë-C3 : le match des électriques N1 est lancé

Quelques mois après le lancement par Citroën de sa ë-C3 Société Van, c’est au tour de Renault d’investir le segment des électriques deux places à TVA récupérable éligibles aux CEE avec la R4 E-Tech. Elle est déclinée en version Société Van homologuée N1, mais aussi en version réversible M1.

La Renault 4 E-Tech est déclinée en version N1 et M1, ouvrant la voie aux CEE propres aux utilitaires légers. ©Renault

Le match est lancé. Renault réplique à Citroën sur le segment des voitures de société deux places à TVA récupérable homologuées N1. La R4 E-Tech Van Société se dresse désormais sur la route de l'ë-C3 Van Société.

Ces deux modèles, du fait de leur homologation N1, sont éligibles aux mêmes certificats d’économies d’énergie (CEE) que les véhicules utilitaires légers classiques. Ainsi, Renault annonce que la R4 E-Tech Société Van bénéficie d’un CEE pouvant atteindre 5 060 euros selon le profil des clients concernés.

Qstomize à la transformation

À noter que le catalogue de la marque au losange intègre également la R4 E-Tech Société Réversible, pour sa part homologuée M1, avec un CEE maximal de 4 770 euros. Comme son nom l’indique, cette seconde version peut être rebasculée en version cinq places lors de la revente par exemple, contrairement à la version Société Van.

Dans les deux cas, la Renault 4 E-Tech electric dispose d’une charge utile de 345 kg, d’une longueur de chargement de 1,20 m et d’un volume de coffre de 940 dm3, soit 1 045 litres (dont 55 litres sous le plancher).

La transformation de ce modèle est assurée directement en sortie d’usine, à Maubeuge (59), par Qstomize. En lieu et place des sièges et ceintures arrière, la filiale de Renault installe un bac thermoformé doté d'un système d'arrêt de charge et de crochets d'arrimage.

Vient s’ajouter une grille de séparation entre l’habitacle et la zone de chargement, de série sur la Société Van et en option sur la Société Réversible. L'équipement inclut également un cache-bagages et un tapis antidérapant.

Côté technique, rappelons que la R4 E-Tech est animée par un moteur de 150 ch alimenté par une batterie de 52 kWh. Renault communique une autonomie de 409 km.

À partir de 29 300 euros HT

Enfin, en ce qui concerne les tarifs, ils vont de 29 300 à 30 900 euros HT pour la Société Réversible déclinée en deux finitions (Evolution et Techno). La version Société Van n’existe en revanche qu’en finition Advance facturée 29 300 euros HT. Des prix un brin élevés que les CEE viennent sérieusement adoucir.

La Citroën ë-C3 Société Van s'avère plus compétitive puisqu'elle est proposée à partir de 18 025 euros HT, une fois déduits le CEE maximal et la remise constructeur, de 460 euros HT au lancement. Nul doute que Renault proposera également des remises à ses clients afin de réduire l'écart.