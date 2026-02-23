Flexis devient une filiale à 100 % de Renault

Publié le 23 février 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Volvo Group et CMA CGM ne sont plus actionnaires de Flexis. Le groupe Renault annonce avoir trouvé un accord pour prendre l’intégrité du capital de l’entreprise chargée de développer une nouvelle génération d’utilitaires électriques, dont le futur Trafic E-Tech. Philippe Divry quitte son poste de directeur général.

Le futur Trafic Van E-Tech electric sera bien produit d'ici fin 2026 à Sandouville (76). ©Renault

Flexis s’apprête à devenir une filiale à 100 % du groupe Renault. La crise ouverte entre actionnaires, qui a nécessité fin 2025 l’intervention d’un conciliateur, est enfin résolue. Volvo Group et CMA CGM, qui détenaient respectivement 45 % et 10 % du capital, cèdent leur participation au constructeur français. Un accord a été signé en ce sens le 23 février 2026. Il devrait être effectif à la fin du premier semestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence. "Cette évolution de gouvernance n'affecte ni l'ambition produit, ni le plan industriel initial visant à fournir des produits et services révolutionnaires dans le segment des fourgonnettes électriques moyennes", assure-t-on chez Renault. Cette opération n'est toutefois pas sans conséquences sur l'organisation de Flexis. Philippe Divry, directeur général depuis 2024 et ex-Volvo Group, quitte ses fonctions. Krishnan Sundararajan, son bras droit, lui succède. Début de production fin 2026 Le constructeur au losange devient donc l’actionnaire unique de Flexis, ce qui n’était évidemment pas l’objectif affiché en avril 2024, lors de la création de l’entreprise. Alors directeur général de Renault, Luca de Meo se félicitait d’avoir pu attirer ses deux coactionnaires et appelait même d’autres partenaires à rejoindre l’aventure. Sans succès. Estafette, Goelette et Trafic, Renault présente ses futurs utilitaires électriques Renault est désormais le seul maitre à bord et va superviser seul le développement de la future gamme de véhicules utilitaires légers électriques. La production devrait commencer d'ici fin 2026, comme prévu initialement, est-il indiqué dans un communiqué. Le premier modèle à sortir de l’usine de Sandouville (76) sera le nouveau Trafic Van E-Tech electric. La sortie du capital de Volvo Group ne remet pas en cause la commercialisation des futurs produits par sa filiale Renault Trucks. Les véhicules signés Flexis rejoindra son catalogue à partir de 2027.

