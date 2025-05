BYD se lance dans la voiture électrique à moins de 20 000 euros

Le constructeur chinois BYD met sur le marché sa citadine Dolphin Surf, qui rejoint le clan encore très fermé des modèles électriques à moins de 20 000 euros. Celui-ci est actuellement composé de la Dacia Spring et de la Leapmotor T03.

La BYD Dolphin Surf est commercialisée avec deux capacités de batteries, 30 kWh et 43,2 kWh. ©BYD

19 990 euros. C'est le prix d'entrée de gamme de la Dolphin Surf, la nouvelle voiture de BYD. Cette citadine, dixième modèle de la gamme du constructeur chinois à être commercialisé sur le marché français, permet donc à ce dernier d'entrer de plein pied dans la bataille des électriques à moins de 20 000 euros.

Longue de 4,00 m, ce modèle, qui existe sous différentes appellations selon les marchés (Segaull ou Dolphin Mini), a remporté il y a quelques semaines le World Urban Car 2025.

Moins de 20 000 euros... en entrée de gamme

Pour l'instant, au sujet de la voiture électrique à moins de 20 000 euros, barrière symbolique (et psychologique), à part les Dacia Spring (16 900 euros) et Leapmotor T03 (17 500 euros), produites elles aussi en Chine comme la BYD, aucune marque ne propose un véhicule à un tarif aussi bas.

Mais cela devrait évoluer. Les constructeurs européens ont conscience de l'enjeu et ont fait des annonces en ce sens. D'ici fin 2025, Citroën lancera une ë-C3 qui sera dotée d'une petite batterie qui permettra de rouler environ 200 km. Bien qu'aucun prix n'ait encore été fixé, la marque, qui assemblera ce modèle en Slovaquie, vise un prix d'appel sous la barre des 20 000 euros.

De son côté, Renault prévoit une future Twingo également à 20 000 euros. Développée en Chine, elle sera néanmoins produite dans l'usine historique de la Twingo, à Novo Mesto, en Slovénie. Elle sera équipée de batteries LFP produites par CATL en Hongrie et Renault promet environ 300 km d’autonomie. La prochaine Dacia Spring bénéficiera également de cette plateforme et serait commercialisée autour des 18 000 euros.

Made in Europe ?

Mais le constructeur chinois n'a pas dit son dernier mot. Malgré une surtaxe de 17 % mise en place par Bruxelles pour lutter contre les productions chinoises, BYD semble avoir encore des marges de manœuvre.

Même si la définition produit n'est pas la même, la version chinoise est commercialisée dans l'empire du Milieu à partir de 69 800 yuans, soit 8 900 euros. En intégrant les taxes, les différentes adaptations réglementaires et les frais de transport, elle est vendue en France deux fois plus chère. En outre, pour lancer sa carrière commerciale, BYD fait une remise de 1 000 euros dès son lancement.

Mais surtout, il est fort probable que la Dolphin Surf sera l'un des deux modèles produits dans la future usine européenne que BYD est actuellement en train de construire en Hongrie et qui sera opérationnelle d'ici à la fin de l'année ou début 2026.

"Notre stratégie est de produire au plus près de nos clients", glisse-t-on en aparté chez BYD. Une production qui pourrait alors réduire, voire supprimer, la fiscalité européenne et rendre la voiture encore plus compétitive si BYD arrive à compenser les coûts de production en Europe.

La Dolphin Surf est disponible en trois versions : la première, Active, est dotée d'un moteur de 88 ch alimenté par une batterie de 30 kWh (220 km d'autonomie) et facturée 19 990 euros (199 euros/mois). À 23 990 euros (249 euros/mois), la version Boost, qui sera probablement le cœur de gamme, reprend le même moteur mais dispose d'une batterie de 43,2 kWh, promettant une autonomie de 322 km.

Enfin, la version Comfort (25 990 euros ; 279 euros/mois) garde la batterie de 43,2 kWh et reçoit un bloc de 156 ch. Ses loyers annoncés par BYD demandent un apport de 1 500 euros et ils portent sur 49 mois et 40 000 km.

La bataille de la voiture électrique à moins de 20 000 euros ne fait que commencer.