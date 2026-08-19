Arnaud Vauzelle rejoint les équipes de GAC International France

Publié le 19 août 2026 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

GAC International France poursuit la structuration de son équipe dirigeante. Arnaud Vauzelle rejoint les rangs de la filiale du constructeur chinois au poste de responsable des ventes flottes.

Arnaud Vauzelle est nommé responsable des ventes flottes de GAC International France. ©GAC International France

L’équipe dirigeante de GAC International France s’étoffe peu à peu. Après Cédric Lacour et Gaël de Beauchesne, nommés avant l’été 2026 directeur général adjoint et directeur marketing/communication, c’est au tour d’Arnaud Vauzelle de rejoindre les rangs de la filiale française du constructeur chinois. Il intègre cette jeune structure en qualité de responsable des ventes flottes. Un domaine qu’il connaît bien puisqu’il a été responsable grands comptes de Kia France de 2015 à 2023, puis responsable grands comptes et loueurs de BYD France dans la foulée. SAIC France change de directeur général GAC International France a également procédé au recrutement de Stefan Deschâtres en tant que directeur après-vente. Il occupait avant cela une fonction équivalente depuis moins d’un an chez Chery France, pour les marques Omoda et Jaecoo. Il fut également responsable après-vente de MG Motor France de 2023 à 2025. Les recrutements vont se poursuivre dans les prochains mois chez GAC International France. L’effectif devrait monter à 25 personnes d’ici la fin de l’année 2025.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.