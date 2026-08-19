Arnaud Vauzelle rejoint les équipes de GAC International France
Publié le 19 août 2026
L’équipe dirigeante de GAC International France s’étoffe peu à peu. Après Cédric Lacour et Gaël de Beauchesne, nommés avant l’été 2026 directeur général adjoint et directeur marketing/communication, c’est au tour d’Arnaud Vauzelle de rejoindre les rangs de la filiale française du constructeur chinois.
Il intègre cette jeune structure en qualité de responsable des ventes flottes. Un domaine qu’il connaît bien puisqu’il a été responsable grands comptes de Kia France de 2015 à 2023, puis responsable grands comptes et loueurs de BYD France dans la foulée.
GAC International France a également procédé au recrutement de Stefan Deschâtres en tant que directeur après-vente. Il occupait avant cela une fonction équivalente depuis moins d’un an chez Chery France, pour les marques Omoda et Jaecoo. Il fut également responsable après-vente de MG Motor France de 2023 à 2025.
Les recrutements vont se poursuivre dans les prochains mois chez GAC International France. L’effectif devrait monter à 25 personnes d’ici la fin de l’année 2025.
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