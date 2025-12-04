L'émission du Journal de l'Automobile - Petites voitures, grands enjeux

Découvrez l'émission présentée par Christophe Bourgeois, journaliste au Journal de l'Automobile, sponsorisée par Roole.

Longtemps pilier de l’industrie française et symbole de mobilité pour tous, la voiture populaire est en voie d’extinction. Coûts de production, normes environnementales, électrification : tout concourt à faire disparaître les petits modèles. Pourtant, elles restent essentielles pour des millions de Français qui ont besoin d’un moyen de transport abordable.

