Invest’Auto Day 2025 : cap sur les nouveaux équilibres de la distribution automobile

Publié le 11 juin 2025 ■ Par Emilie Eridan ■ 2 min de lecture

Alors que l’industrie automobile traverse une phase de transformation sans précédent, marquée par l’électrification, la digitalisation et des mutations réglementaires, Invest’Auto Day s’impose comme le rendez-vous stratégique des décideurs du secteur. Le 17 juin 2025, le Parc des Princes à Paris accueillera cet événement exclusif, réunissant investisseurs, constructeurs, distributeurs et experts pour anticiper les défis et saisir les opportunités de demain.

Paris – Le 17 juin 2025, aura lieu Invest’Auto Day, une journée dédiée aux tendances et opportunités d’investissement dans l’écosystème automobile, avec un accent particulier sur les groupes de distribution. Organisé par Le Journal de l’Automobile, cet événement rassemblera investisseurs, acteurs de la distribution, entrepreneurs et experts pour explorer les dynamiques économiques, les projets innovants et les leviers de croissance qui transforment l’industrie. Dans un contexte où l’automobile entre dans une ère inédite, marquée par l’électrification massive et des transformations profondes, les défis pour les constructeurs et les distributeurs n’ont jamais été aussi complexes. Entre craintes de sanctions européennes pour les constructeurs, ralentissement des ventes de voitures électriques, et un modèle historique de distribution en mutation, Invest’Auto Day propose une journée de réflexion, d’analyse et de partage autour des nouveaux équilibres de la distribution automobile dans un monde en mutation. Temps forts de la journée : Networking : Échangez avec vos pairs, des acteurs éminents du monde de la distribution automobile.

: Participez à des ateliers thématiques animés par des experts, abordant des sujets actuels, des analyses et des bilans. Interventions : Assistez à diverses prises de parole des acteurs de la distribution automobile, partageant leurs visions et expériences. Invest’Auto Day après une 1ère édition en 2024 qui a particulièrement marqué les esprits, devient le rendez-vous incontournable pour les professionnels souhaitant s’informer, échanger et anticiper les évolutions du marché de la distribution automobile. Ne manquez pas cette occasion de participer à une journée riche en débats et en opportunités de networking. Plus d’informations et inscriptions sur https://iad.synerjmedia.com/

